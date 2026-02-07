Skandal podczas ceremonii otwarcia. Rosyjscy kibice złamali zakaz

Rosyjscy i białoruscy zawodnicy, podobnie jak podczas letnich igrzysk w Paryżu w 2024 r., nie otrzymali zgody na udział w ceremonii otwarcia imprezy w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Nie mogą też brać udziału w konkurencjach drużynowych, a medale zdobyte przez nich nie są uwzględniane w tabeli medalowej. W zimowych zmaganiach we Włoszech bierze udział łącznie 20 sportowców z Rosji i Białorusi - 13 Rosjan i siedmiu Białorusinów.

Rosjanie nie mogą występować pod własną flagą, nie mogą też pokazywać symboli narodowych - dotyczy to zarówno zawodników, jak i kibiców. Fani z Rosji złamali tę zasadę już podczas ceremonii otwarcia igrzysk, która odbyła się w piątek wieczorem.

Korespondent portalu sport-express.ru Dmitrij Kuzniecow do swojej relacji z rozpoczęcia igrzysk dołączył zdjęcie zrobione podczas wydarzenia. Widać na nim mężczyznę trzymającego flagę w barwach Rosji, na której znajduje się napis "Pohvistnevo Ski Team", czyli drużyna z Pochwistniewa. Kuzniecow skomentował, że dzięki temu rosyjscy kibice "stali się sławni".

Rosyjscy kibice podczas ceremonii otwarcia igrzysk, fot. t.me/makelutznotwar

Systemowy doping i agresja na Ukrainę. Rosyjscy sportowcy pod neutralną flagą

Powodem, dla którego rosyjscy sportowcy są objęci zakazem występowania pod własną flagą, nie jest tylko rosyjska agresja na Ukrainę rozpoczęta w 2022 roku. Już w grudniu 2017 Międzynarodowy Komitet Olimpijski zawiesił Rosyjski Komitet Olimpijski, jako uzasadnienie podając systemowe manipulowanie procedurami antydopingowymi podczas zimowych igrzysk w Soczi w lutym 2014 r. Uprawnieni do startu zawodnicy mogli wystartować wyłącznie jako "olimpijczycy z Rosji" pod flagą olimpijską, a podczas ceremonii otwarcia zamiast hymnu państwowego odgrywano hymn olimpijski.

Reprezentacja Rosji pod własną flagą wystąpiła po raz ostatni podczas letnich igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 r. W kolejnych edycjach – zimowych i letnich (Pjongczang 2018, Tokio 2020 i Pekin 2022) – udział Rosjan w zawodach możliwy był wyłącznie pod neutralną flagą.

Start pod flagą olimpijską nie stwarzał jednak Rosji większych ograniczeń poza kwestią wystawiania formalnej reprezentacji. Na przykład podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2022 r. zawodnicy startowali pod nazwą "Rosyjski Komitet Olimpijski" i liczyli 212 osób. Kraj ten brał udział także w konkurencjach drużynowych – reprezentacja Rosji w hokeju na lodzie mężczyzn zdobyła srebrny medal (w Pjongczangu 2018 było to złoto). Start w Pekinie miał jednak miejsce tuż przed agresją Rosji na Ukrainę, która w znaczący sposób zmieniła sytuację.

Po agresji na Ukrainę w lutym 2022 r. MKOl zaostrzył restrykcje, nakładając na Rosję i wspierającą ją Białoruś całkowity zakaz organizacji międzynarodowych imprez sportowych oraz zakaz wyświetlania ich symboli narodowych na jakichkolwiek zawodach organizowanych pod szyldem komitetu.

