Nie żyje Edward Linde-Lubaszenko. Aktor miał 86 lat

Edward Linde-Lubaszenko urodził się w 1939 roku w Białymstoku.

Miał zostać lekarzem, studiował na wrocławskiej Akademii Medycznej. W tym samym czasie działał w studenckim Teatrze Kalambur.

W latach 1963–1964 był związany z Teatrem Dramatycznym. W 1963 zdał aktorski egzamin eksternistyczny. W 1977 ukończył studia na Wydziale Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

Potem zagrał m.in. doktora Romana Bognara w serialu telewizyjnym Andrzeja Titkowa pt. "Układ krążenia" (1977–1978).

W latach 1973–2004 był związany ze Starym Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.

Edward Linde-Lubaszenko był rektorem Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie.

W grudniu 2025 r. przekazał, że kończy karierę zawodową.

