Nie żyje Edward Linde-Lubaszenko. Aktor miał 86 lat

Zmarł aktor i pedagog Edward Linde-Lubaszenko - podała w niedzielę Polska Agencja Prasowa. Miał 86 lat. Informację potwierdził jego syn Olaf Lubaszenko w internetowym wpisie.

Starszy mężczyzna z brodą gestykuluje.
Edward Linde-Lubaszenko urodził się w 1939 roku w Białymstoku.

 

Miał zostać lekarzem, studiował na wrocławskiej Akademii Medycznej. W tym samym czasie działał w studenckim Teatrze Kalambur. 

W latach 1963–1964 był związany z Teatrem Dramatycznym. W 1963 zdał aktorski egzamin eksternistyczny. W 1977 ukończył studia na Wydziale Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

 

Potem zagrał m.in. doktora Romana Bognara w serialu telewizyjnym Andrzeja Titkowa pt. "Układ krążenia" (1977–1978).

 

W latach 1973–2004 był związany ze Starym Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.

 

Edward Linde-Lubaszenko był rektorem Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie.

 

W grudniu 2025 r. przekazał, że kończy karierę zawodową.

 

 

 

