Lotnisko Berlin-Brandenburg (BER) wstrzymało w piątek rano wszystkie starty i lądowania z powodu gołoledzi i marznącego deszczu - poinformował port lotniczy. Nie wiadomo, do kiedy potrwają utrudnienia.
Z powodu oblodzenia już w czwartek wieczorem wstrzymano starty i lądowania. W godzinach porannych żaden samolot nie mógł wystartować.
"W celu ochrony pasażerów i pracowników ruch lotniczy został tymczasowo wstrzymany" - przekazała rzeczniczka lotniska.
Nie wiadomo, do kiedy potrwają utrudnienia.
Służby zimowe lotniska w nocy z czwartku na piątek posypywały nawierzchnie środkami odladzającymi, jednak bezskutecznie - płyty wciąż pozostają bardzo śliskie.
Służba prasowa berlińskiego lotniska zaapelowała do pasażerów o regularne sprawdzanie statusu lotów przed przybyciem na lotnisko.
Również w czwartek rano podano komunikat, że z powodu śniegu i szybko zamarzającego deszczu nie jest możliwe odladzanie samolotów.
W związku z tym wszystkie odloty z lotniska Berlin-Brandenburg były wstrzymane.
