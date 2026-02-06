Paraliż lotniska w Berlinie. Jest komunikat portu

Świat

Lotnisko Berlin-Brandenburg (BER) wstrzymało w piątek rano wszystkie starty i lądowania z powodu gołoledzi i marznącego deszczu - poinformował port lotniczy. Nie wiadomo, do kiedy potrwają utrudnienia.

Samolot linii Qatar Airways na zaśnieżonym pasie startowym.
X / BER – Berlin Brandenburg Airport
Warunki pogodowe doprowadziły do paraliżu lotniska w Berlinie

Z powodu oblodzenia już w czwartek wieczorem wstrzymano starty i lądowania. W godzinach porannych żaden samolot nie mógł wystartować.

 

"W celu ochrony pasażerów i pracowników ruch lotniczy został tymczasowo wstrzymany" - przekazała rzeczniczka lotniska.

 

Nie wiadomo, do kiedy potrwają utrudnienia. 

Niemcy. Starty i lądowania na lotnisku w Berlinie wstrzymane

Służby zimowe lotniska w nocy z czwartku na piątek posypywały nawierzchnie środkami odladzającymi, jednak bezskutecznie - płyty wciąż pozostają bardzo śliskie.

 

Służba prasowa berlińskiego lotniska zaapelowała do pasażerów o regularne sprawdzanie statusu lotów przed przybyciem na lotnisko

 

ZOBACZ: Wybrano najgorszą linię lotniczą świata. Dane ujawniają skalę opóźnień

 

Również w czwartek rano podano komunikat, że z powodu śniegu i szybko zamarzającego deszczu nie jest możliwe odladzanie samolotów.

 

W związku z tym wszystkie odloty z lotniska Berlin-Brandenburg były wstrzymane. 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Kompletne wywrócenie stolika". Dr Bonikowska o nowym porządku globalnym
Artur Pokorski / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
BERLINLOTNISKONIEMCYOBLODZENIEODWOŁANE LOTYPASAŻEROWIEPROGNOZA POGODYRUCH LOTNICZYSŁUŻBY ZIMOWEŚWIAT

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 