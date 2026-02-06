Z powodu oblodzenia już w czwartek wieczorem wstrzymano starty i lądowania. W godzinach porannych żaden samolot nie mógł wystartować.

"W celu ochrony pasażerów i pracowników ruch lotniczy został tymczasowo wstrzymany" - przekazała rzeczniczka lotniska.

Nie wiadomo, do kiedy potrwają utrudnienia.

Niemcy. Starty i lądowania na lotnisku w Berlinie wstrzymane

Służby zimowe lotniska w nocy z czwartku na piątek posypywały nawierzchnie środkami odladzającymi, jednak bezskutecznie - płyty wciąż pozostają bardzo śliskie.

Służba prasowa berlińskiego lotniska zaapelowała do pasażerów o regularne sprawdzanie statusu lotów przed przybyciem na lotnisko.

ZOBACZ: Wybrano najgorszą linię lotniczą świata. Dane ujawniają skalę opóźnień

Również w czwartek rano podano komunikat, że z powodu śniegu i szybko zamarzającego deszczu nie jest możliwe odladzanie samolotów.

W związku z tym wszystkie odloty z lotniska Berlin-Brandenburg były wstrzymane.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni