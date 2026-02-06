Audyt finansowy w archidiecezji krakowskiej. Zarządzenie kardynała

Kard. Grzegorz Ryś 20 grudnia oficjalnie zaczął pełnić funkcję metropolity krakowskiego. Zastąpił na tym stanowisku abp. Marka Jędraszewskiego.

Kardynał podjął pierwsze decyzje personalne. Wyznaczył m.in. nowego kanclerza kurii, ks. dr. hab. Jana Dohnalika, specjalistę prawa kanonicznego, i nowego dyrektora archiwum metropolitalnego, ks. dr. Rafała Szczurowskiego, historyka.

Zdecydował także, że 10 lutego zostanie otwarta na nowo czytelnia Archiwum Kurii Metropolitalnej.

Kard. Ryś zlecił przeprowadzenie audytu finansowego w archidiecezji

Kardynał Ryś zlecił również przeprowadzenie audytu finansowego w archidiecezji krakowskiej.

– Ponieważ jedną z odpowiedzialności biskupa jest nadzór nad dobrami materialnymi diecezji, kardynał na początku swojej posługi pasterskiej w Krakowie chce się zorientować, jak wygląda sytuacja archidiecezji w tym wymiarze. Aktualnie audyt jest przeprowadzany. Mam nadzieję, że w pierwszej połowie marca będę mógł coś więcej na ten temat powiedzieć – powiedział rzecznik archidiecezji ks. Piotr Studnicki.

Mówiąc o kwestiach finansowych, zwrócił uwagę, że metropolita obecnie koncentruje się na realnym wsparciu potrzebujących "w Kościele, który jest nam bliski".

Jako przykład rzecznik podał spontaniczną pomoc dla mieszkańców Kijowa, o których trudnej sytuacji informował kard. Rysia arcybiskup kijowsko-halicki Światosław Szewczuk. Składka zebrana w kościołach archidiecezji krakowskiej w pierwszą niedzielę lutego została przeznaczona na zakup agregatów prądotwórczych i urządzeń do ogrzewania dla mieszkańców Kijowa. Do tej pory archidiecezja krakowska zebrała na ten cel blisko 3 mln zł.

Kard. Ryś chce powołać specjalną komisję niezależnych ekspertów

Rzecznik archidiecezji poinformował również, że ważnym wyzwaniem dla archidiecezji będzie powołanie komisji historycznej niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego w Kościele.

Kard. Grzegorz Ryś ma nadzieję, że w marcu podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski powołana zostanie ogólnopolska komisja historyczna ds. zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego. Jeżeli jednak do tego nie dojdzie, to Ryś powoła komisję lokalną, która będzie działała na terenie archidiecezji krakowskiej.

– Zarzuty kierowane wobec zmarłego biskupa Szkodonia potwierdzają potrzebę pilnego powołania takiego zespołu – ocenił rzecznik krakowskiej kurii.

Nowy metropolita krakowski. Kim jest kard. Grzegorz Ryś?

Kardynał Grzegorz Ryś został w grudniu ubiegłego roku nowym metropolitą krakowskim, po tym jak w czerwcu 2024 roku dymisję z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego złożył abp Marek Jędraszewski.



Hierarcha urodził się 9 lutego 1964 roku w Krakowie. Święcenia prezbiteratu przyjął 22 maja 1988 roku w katedrze na Wawelu z rąk kardynała Franciszka Macharskiego.

16 lipca 2011 roku papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej ze stolicą tytularną Arcavica. Święcenia biskupie otrzymał wraz z Damianem Muskusem 28 września 2011 w katedrze na Wawelu. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa "Virtus in infirmitate" (Moc w słabości).

14 września 2017 papież Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą łódzkim, a 30 września 2023 w trakcie konsystorza

W 2025 roku kard. Ryś wziął udział w konklawe, które zakończyło się wyborem papieża Leona XIV.

