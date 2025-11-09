"Zełenski ucieknie do Polski". Rosyjscy propagandyści ogłaszają powojenny scenariusz

Temat rzekomego planu ucieczki Zełenskiego do Polski pojawił się w mediach po wypowiedzi emerytowanego amerykańskiego pułkownika Douglasa McGregora. Kontrowersyjny, jawnie prorosyjski komentator telewizyjny, regularnie występujący w programach Russia Today, w filmie opublikowanym na Youtube stwierdził, że ukraiński przywódca po zakończeniu wojny skieruje się do Warszawy.

- Myślę, że Zełenski mógłby nagle zniknąć. Mógłby wsiąść do samolotu i polecieć do Polski - mówił, dodając jednocześnie, że Ukraina powinna nie dopuścić do jego rzekomej ucieczki ponieważ "musi ponieść odpowiedzialność za swoje czyny wobec narodu rosyjskiego".

Rosja. Propagandowe media o "planie B" Zełenskiego

Słowa byłego wojskowego natychmiast podchwycone zostały przez największe rosyjskie media. W sieci pojawiły się dziesiątki artykułów, w których cytowane są słowa McGregora wraz z dodatkowymi komentarzami rosyjskich polityków i publicystów.

ZOBACZ: Nie żyje "ulubieniec rosyjskiej propagandy". Jerzy Tyc walczył po stronie Rosjan

Głos w sprawie zabrał m.in. pułkownik Witalij Kisielow, który w rozmowie z agencją RIA Nowosti przekonuje, że ewakuacja ukraińskich władz jest już zaplanowana, ale finalnie zakończy się podobnie jak w przypadku rosyjskiego uciekiniera Maksyma Kuzminowa.

- Do mediów wyciekły informacje o możliwej ucieczce Zełenskiego do Polski. Polska podobnie jak Hiszpania stała się miejscem ucieczki zdrajców Rosji, a ich los jest tam nie do pozazdroszczenia. Zdrajca, pilot śmigłowca Kuzminow, był jednym z nich - stwierdził.

Maksym Kuzminow był 28-letnim rosyjskim pilotem wojskowym. Mężczyzna w trakcie wojny, uprowadził śmigłowiec Mi-8, którym przeleciał do Ukrainy, gdzie oddał się w ręce wojskowych. 13 lutego został znaleziony martwy w garażu podziemnym w hiszpańskim Alicante. Zdaniem tamtejszych służb była to zemsta rosyjskich służb specjalnych.

Rosyjska propaganda o ucieczce Zełenskiego. Polityk wskazuje kierunek

Sprawę rzekomego planu ucieczki Wołodymyra Zełenskiego z Ukrainy komentują także rosyjscy deputowani. Zdaniem wiceprzewodniczącego Komisji Obrony Dumy Państwowej Aleksieja Żurawlewa, to jednak nie Warszawa będzie ostateczną destynacją ukraińskiego przywódcy.

ZOBACZ: Rosja planuje dewastacje cmentarza ofiar Zbrodni Katyńskiej. Stanowczy protest IPN

- Wszyscy przedstawiciele reżimu w Kijowie oczywiście od dawna mają gotowe lotnisko zapasowe, ale w przypadku Zełenskiego najprawdopodobniej nie jest to Polska, która leży zbyt blisko teatru działań wojennych, lecz Wielka Brytania, gdzie od dawna mieszkają jego dzieci - przekonuje parlamentarzysta w rozmowie z propagandowym portalem NEWS.ru.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni