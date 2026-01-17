Nie żyje Wojciech Hann. Znany bankowiec zginął w tragicznym wypadku

Wojciech Hann ukończył Instytut Fizyki Teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim. W czasach PRL był związany z opozycją demokratyczną, działał m.in. w sekcji młodzieżowej Klubu Inteligencji Katolickiej i Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Jak informuje Instytut Pamięci Narodowej, kolportował podziemne wydawnictwa, wielokrotnie był zatrzymywany, przesłuchiwany i poddawany represjom przez służby.

Wojciech Hann nie żyje. Był związany z wielkim biznesem

Jego kariera po transformacji ustrojowej związana była z biznesem, w szczególności z systemem bankowym. Był m.in. stypendystą Fundacji Fullbrighta, konsultantem w firmie Ernst & Young, wicedyrektorem i dyrektorem zespołu Energii i Zasobów w CA IB Financial Advisers, partnerem w Deloitte Advisory czy szefem zespołu ds. fuzji i przejęć KPMG w Polsce.

"Wspierał klientów z branży energetycznej, paliwowej i gazowej, przemysłowej, finansowej i innych. Doradzał przy ponad 100 transakcjach, m.in. w energetyce, energetyce odnawialnej i finansowaniu zielonej transformacji" - charakteryzowano Hanna na stronie firmy KPMG.

Był też absolwentem studiów MBA na University of Rochester w Nowym Jorku, prezesem zarządu Banku Ochrony Środowiska i członkiem zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Od 2021 roku pełnił funkcję przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tragiczna śmierć Wojciecha Hanna. "Zawsze wybierał wartości"

"Współpracowałem z nim przez lata, w zmiennych konfiguracjach, jako z człowiekiem zakochanym w Uniwersytecie, oddanym idei Polski jako społeczeństwa obywatelskiego, z kolegą przechodzącym nie raz i nie dwa ciężkie chwile, ale zawsze gotowym porozmawiać. No pewnie, że czasami ciężko było zaakceptować jego pomysły, zazwyczaj bardzo idealistyczne, czasami oparte na racjonalnym oglądzie funkcjonowania dużych organizacji, ale nie na akceptacji wyjątkowo specyficznego środowiska akademickiego. Ale przecież najważniejsze są sytuacje, gdy trzeba wybrać. Wojtek zawsze wybierał wartości - uczciwość, racjonalność, wierność" - napisał w mediach społecznościowych były rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Przemysław Wiszewski.

"Będzie brakowało jego mądrego głosu, umiejętności budowania mostów między światem nauki, sektora finansowego, społecznego zaangażowania oraz poczucia troski o wspólne dobro. Najbliższym składamy wyrazy współczucia" - przekazało biuro prasowe wrocławskiego magistratu.

Według informacji podanych przez "Gazetę Wyborczą", Hann zginął w wypadku narciarskim w Gruzji.

