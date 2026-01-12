Nie żyje legenda polskiego motosportu. Robert Mucha miał 82 lata

Robert Mucha był jednym z najbardziej znanych przedstawicieli motosportu w czasach PRL. Największym sukcesem w jego karierze było zwycięstwo wraz z pilotem Lechem Jaworowiczem wyścigu grupy 2 klasy I na Rajdowych Mistrzostwach Świata w Rajdzie Monte Carlo polskim Fiatem 125p.

Zmarł 9 stycznia na wyspie St. Martin - poinformował Automobilklub Polski. Według doniesień mediów do zgonu doprowadziło zasłabnięcie w trakcie spaceru. Pogrzeb Roberta Muchy odbędzie się w Kanadzie.

Nie żyje Robert Mucha. "Do końca kochał motoryzację"

Za swoje sukcesy w sezonie 1972/1973 został nagrodzony "Złotą Kierownicą" przez "Przegląd Sportowy". Był też wielokrotnym reprezentantem i mistrzem Polski w rajdach samochodowych, brał również udział w mistrzostwach Europy i świata. Należał do grupy kierowców polskiego zespołu, który ustanowił trzy rekordy świata samochodem Polski Fiat 125p.

"Odszedł nie tylko sportowiec i rajdowiec, ale przede wszystkim człowiek o gigantycznym sercu. Sercu, którym — wraz z uśmiechem i dobrocią — zawsze chciał się dzielić i dzielił się nim szczodrze. (...) Był człowiekiem o niezwykłych talentach, potrafił pomóc dosłownie w każdej sprawie. Zawsze można było na niego liczyć. Do końca kochał motoryzację. I kochał pięknie żyć" - napisał po śmierci rajdowca znany dziennikarz motoryzacyjny Patryk Mikiciuk.

Mucha z wykształcenia był prawnikiem, w czasach PRL pełnił też m.in. rolę dyplomaty i sprzedawcy samochodów w Kanadzie. Był też współautorem książek "Nie trać głowy za kierownicą" oraz "120 lat sportu samochodowego w Polsce".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni