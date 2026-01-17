Francja może opuścić NATO? W parlamencie pojawiła się propozycja

Lewicowa partia Francja Nieujarzmiona (LFI), której członkinią jest Clémence Guetté, już w przeszłości proponowała, by państwo wycofało się z NATO, jednak jak twierdzi posłanka, w czasach rządów Donalda Trumpa, sprawa nabrała zupełnie nowego wymiaru. Jako argumenty wskazywała kolejne działania amerykańskiego prezydenta.

"Stany Zjednoczone Trumpa porywają głowę państwa w Wenezueli. Stany Zjednoczone Trumpa wspierają i udzielają pomocy militarnej w sprawie ludobójstwa w Palestynie. Stany Zjednoczone Trumpa grożą Grenlandii zbrojną aneksją. Stany Zjednoczone pod panowaniem Trumpa bombardują państwa, całkowicie łamiąc prawo międzynarodowe" - wyliczała Guetté w poście na X.

Francja wystąpi z NATO? Inspiracją działania Donalda Trumpa

Wiceprzewodnicząca francuskiego Zgromadzenia Narodowego zaproponowała rezolucję, która doprowadzi do "planowanego wycofania się z NATO". W swoim oświadczeniu stwierdziła też, że Sojusz Północnoatlantycki służy obecnie interesom USA.

W wywiadzie dla Berliner Zeitung, posłanka sprecyzowała, że wymóg Białego Domu dotyczący wydawania 5 proc. PKB krajów członkowskich na rzecz zbrojeń, tak naprawdę przynosi korzyści amerykańskiemu przemysłowi zbrojeniowemu, kosztem niepodległości Europy.

Guetté zarzuciła też Amerykanom otwartą ingerencję w przeprowadzane w Europie wybory, która miała przynosić korzyści partiom skrajnie prawicowym. Posłanka stwierdziła, że w związku z tym, że USA "uwalniają się od prawa międzynarodowego i mechanizmów bezpieczeństwa", nie należy traktować ich już jako sojusznika.

Wiceprzewodnicząca francuskiego Zgromadzenia Narodowego postuluje opuszczenie NATO

Jakie korzyści osiągnie Francja dzięki opuszczeniu NATO? Zdaniem Guetté, kraj odzyska niezależność militarną i dyplomatyczną. Jednocześnie państwo wciąż funkcjonowałoby w ramach innych międzynarodowych organizacji, wśród których wymieniła m.in. ONZ i OBWE. Paryż odzyskać miałby swój własny głos, co pozwoliłoby mu "mówić językiem ogólnego interesu ludzkiego".

Posłanka wskazała też, że Francja wciąż dysponowałaby skutecznym środkiem odstraszającym w postaci broni nuklearnej, co pozwoliłoby jej być zdolną do samodzielnej obrony terytorium i ludności.

Berliner Zeitung wskazuje, że wizja opuszczenia NATO postulowana przez Guetté jest jak najbardziej realna. Lewicowa koalicja, do której należy LFI stanowi obecnie największą siłę polityczną we francuskim Zgromadzeniu Narodowym. Warto zauważyć również, że w przeszłości NATO krytykowane było także przez prawicowe Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen.

