- Są chińskie i rosyjskie okręty na Oceanie Arktycznym, ale nie w pobliżu Grenlandii - zapewnił Andersen, który rozmawiał z dziennikarzami na pokładzie duńskiego okrętu wojennego stojącego w Nuuk, stolicy Grenlandii.

- Mieliśmy dziś spotkanie z wieloma partnerami z NATO, włącznie z USA, i zaprosiliśmy ich do udziału w tych ćwiczeniach - oświadczył generał, ale przyznał, że nie wie, czy Amerykanie zdecydują się wziąć nich udział.

ZOBACZ: Minister Grenlandii nie mogła powstrzymać łez. "Jestem przytłoczona"

Kwatera główna Połączonego Dowództwa Arktycznego znajduje się w Nuuk, gdzie stacjonuje około 150 żołnierzy.

Na sobotę w Kopenhadze i kilku innych duńskich miastach zaplanowano antyamerykańskie manifestacje solidarności z Grenlandią. Mieszkający w Danii Grenlandczycy będą wznosić hasło: "Nie jesteśmy na sprzedaż".

Plany Donalda Trumpa ws. Grenlandii. "USA mogą być zmuszone"

Prezydent USA Donald Trump w ostatnim czasie wielokrotnie mówił o konieczności przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone, jako powód podając narodowe bezpieczeństwo.

Spekulował m.in., że jeśli USA nie przejmą kontroli nad należącą formalnie do Danii wyspą, zrobią to Chiny albo Rosja. Odrzucał przy tym inne rozwiązania, takie jak zwiększenie tam obecności żołnierzy USA i proponowaną przez Niemcy misję państw NATO.

ZOBACZ: Spór o Grenlandię. Kreml reaguje na zakusy Donalda Trumpa

W niedawnym wywiadzie dla "New York Timesa" powiedział, że USA mogą być zmuszone do "wyboru" między Grenlandią a NATO.

W związku z tymi zapowiedziami kilka państw europejskich, m.in. Szwecja, Norwegia, Finlandia, Niemcy, Francja i Holandia, poinformowało w środę i czwartek o wysłaniu żołnierzy na wyspę (w różnej liczbie, od jednego do kilkunastu oficerów). Wezmą oni udział w ćwiczeniach Operation Arctic Endurance, które potrwają do soboty.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni