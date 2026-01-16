Tymoszenko przed sądem. Mówiła o odszkodowaniu oraz "kawie, herbacie i ciasteczkach"

Jak informuje "Ukraińska Prawda", prokuratura wnioskowała o wyższe zabezpieczenie - 50 milionów hrywien. Podczas piątkowego posiedzenia, sąd zdecydował nie tylko o kaucji, ale też o innych środkach zapobiegawczych, wśród nich oddanie paszportów, stawianie się na wezwania władz, nieopuszczania obwodu kijowskiego czy zakaz kontaktowania się z wybranymi politykami.

Tymoszenko nie przyznaje się. Mówi o wydatkach na "kawę, herbatę i ciasteczka"

Julia Tymoszenko nie przyznała się do zarzutów o próbę korumpowania ukraińskich polityków. Według oskarżycieli była premier miał oferować pieniądze za korzystne głosowanie w wybranych sprawach. Tymoszenko mówiła przed sądem, że znaleziona podczas przeszukania lista transakcji była wydatkami "na kawę, herbatę i ciasteczka".

Jak informuje ukraińska agencja UNIAN, znalezione przy Tymoszenko przez agentów 40 tysięcy dolarów jest wg. niej odszkodowaniem od USA za prześladowania, których doznała podczas rządów Wiktora Janukowycza.

Zakwestionowała także prawdziwość opublikowanych nagrań, na których miała oferować pieniądze jednemu z polityków. Oskarżona stwierdziła, że zostały one sfabrykowane przy pomocy najnowszych technologii. Informowała też, że nie może wpłacić kaucji, gdyż jej konta bankowe zostały zablokowane.

Afera wokół Julii Tymoszenko. Miała korumpować polityków

We wtorek ukraińskie służby poinformowały o wręczeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Tymoszenko w związku z próbą przekupienia szeregu posłów w celu uzyskania określonych wyników głosowania w parlamencie.

W środę rano Tymoszenko potwierdziła w mediach społecznościowych informacje o przeszukaniu w biurze jej partii i oświadczyła, że jest to działanie polityczne przeciwko niej.

"Nie znaleźli nic, więc po prostu zabrali moje telefony służbowe, dokumenty parlamentarne i osobiste oszczędności, o których informacje są w całości zawarte w oficjalnej deklaracji. Kategorycznie odrzucam wszystkie absurdalne zarzuty" - napisała była premier.

Według Tymoszenko działania służb wynikają z faktur, że zbliżają się wybory w Ukrainie i ma to na celu eliminację konkurentów.

"To nie jest pierwsze polityczne zlecenie wymierzone we mnie. Prześladowania i terror to moja codzienność od wielu lat. Od dawna nie boję się niczego, bo wiem, że jestem uczciwa wobec siebie, ludzi i Ukrainy" – zaznaczyła.

