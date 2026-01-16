"Bezczelnie łamie prawo". Patryk Jaki o decyzji marszałka Sejmu

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że po 28 stycznia rozpocznie się procedura "dotkliwego obniżenia wynagrodzenia" Zbigniewa Ziobry. Z decyzją nie zgadza się Patryk Jaki. - Zbigniew Ziobro dalej reprezentuje swoich wyborców - stwierdził w programie "Gość Wydarzeń" europoseł PiS. Jego zdaniem marszałek "bezczelnie łamie prawo" w tej kwestii.

Europoseł PiS Patryk Jaki wypowiada się w programie telewizyjnym.
Europoseł PiS Patryk Jaki odniósł się do decyzji Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że do 28 stycznia poseł Zbigniew Ziobro (PiS) ma czas na usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniach Sejmu. Jak dodał, gdy tego nie zrobi i komisja regulaminowa podejmie odpowiednią uchwałę, pojawi się możliwość złożenia wniosku o utratę przez Ziobrę diety parlamentarnej w całości oraz o obniżenie uposażenia posła do jednej dziesiątej. - I ja ten wniosek skieruję na posiedzenie prezydium - oświadczył marszałek.

 

Do sprawy odniósł się w programie "Gość Wydarzeń" europoseł PiS Patryk Jaki, który nie zgadza się z tą decyzją.

 

- Zbigniew Ziobro dalej reprezentuje swoich wyborców - stwierdził. Podkreślił jednocześnie, że "procedura azylowa jest zgodna z prawem międzynarodowym".

 

- Jeśli został udzielony azyl, to jest to zgodne z prawem międzynarodowym i koniec. Więc marszałek Sejmu po prostu bezczelnie łamie prawo - powiedział.

 

Jaki przypomniał, że wcześniej próbowano zając dom Zbigniewa Ziobry, jednak było to nieskuteczne.

 

Europoseł PiS podkreślił, że "nie ma wątpliwości ws. azylu dla Ziobry na Węgrzech. - ale nie tylko ja nie mam wątpliwości, ale przede wszystkim polskie sądy nie mają wątpliwości - powiedział.

 

- Ja uważam, że lepiej się bronić nie mając zamkniętych ust, niż mając zamknięte usta - stwierdził Jaki.

 

Tekst jest aktualizowany...

 

