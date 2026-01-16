Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że do 28 stycznia poseł Zbigniew Ziobro (PiS) ma czas na usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniach Sejmu. Jak dodał, gdy tego nie zrobi i komisja regulaminowa podejmie odpowiednią uchwałę, pojawi się możliwość złożenia wniosku o utratę przez Ziobrę diety parlamentarnej w całości oraz o obniżenie uposażenia posła do jednej dziesiątej. - I ja ten wniosek skieruję na posiedzenie prezydium - oświadczył marszałek.

Do sprawy odniósł się w programie "Gość Wydarzeń" europoseł PiS Patryk Jaki, który nie zgadza się z tą decyzją.

- Zbigniew Ziobro dalej reprezentuje swoich wyborców - stwierdził. Podkreślił jednocześnie, że "procedura azylowa jest zgodna z prawem międzynarodowym".

- Jeśli został udzielony azyl, to jest to zgodne z prawem międzynarodowym i koniec. Więc marszałek Sejmu po prostu bezczelnie łamie prawo - powiedział.

Jaki przypomniał, że wcześniej próbowano zając dom Zbigniewa Ziobry, jednak było to nieskuteczne.

Europoseł PiS podkreślił, że "nie ma wątpliwości ws. azylu dla Ziobry na Węgrzech. - ale nie tylko ja nie mam wątpliwości, ale przede wszystkim polskie sądy nie mają wątpliwości - powiedział.

- Ja uważam, że lepiej się bronić nie mając zamkniętych ust, niż mając zamknięte usta - stwierdził Jaki.

Tekst jest aktualizowany...

