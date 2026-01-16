Wiadomo, ile może stracić Ziobro z uposażenia. Padły kwoty, to nie koniec

Jak sprecyzował marszałek Czarzasty odliczanie Zbigniewowi Ziobrze uposażenia, będzie następowało do 18 dnia nieusprawiedliwionej nieobecności posła. Dodał, iż termin ten mija 21 stycznia.

Jeśli po siedmiu kolejnych dniach Ziobro nie usprawiedliwi swojej nieobecności, marszałek Sejmu skieruje pismo do przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich i Immunitetowych, w których zawiadomi o nieusprawiedliwionych nieobecnościach. Jak informuje Czarzasty, takie pismo skierowane zostanie 29 stycznia.

Komisja może podjąć kilka decyzji: zwrócenie posłowi uwagi, udzielenie upomnienia lub udzielenie nagany. Marszałek może skierować na posiedzenie prezydium Sejmu wniosek o utratę diety parlamentarnej w całości oraz o obniżenie uposażenia posła do 1/10, czyli 1350 zł brutto. Czarzasty zapowiedział, że złoży taki wniosek.

- Czyli nie będzie miał diety i będzie miał jedną dziesiątą swojego uposażenia, czyli 1350 zł brutto. Tę procedurę całą, o której opowiedziałem, wdrożę 28 stycznia - zapowiedział Czarzasty.

Co dalej z wynagrodzeniem Ziobry? Marszałek Sejmu wylicza

Zbigniew Ziobro 22 grudnia otrzymał azyl polityczny na Węgrzech. Informację w tym tygodniu podał obrońca posła adw. Bartosz Lewandowski.

Na początku listopada 2025 roku Sejm uchylił Zbigniewowi Ziobrze immunitet oraz wyraził zgodę na jego ewentualne i tymczasowe zatrzymanie.

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in. ustawianie konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości za rządów Prawa i Sprawiedliwości.

