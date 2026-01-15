W czwartkowe popołudnie w rejonie placu Mariaplaats w centrum Utrechtu doszło do potężnych eksplozji. To najprawdopodobniej one wywołały pożar, z którym wciąż walczą lokalne jednostki straży pożarnej.

W wyniku eksplozji uszkodzeniu uległo kilka budynków. Część okolicznych ulic została zamknięta. W pobliżu leżą zerwane dachówki i odłamki szkła. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano straż pożarną, policję, wiele karetek pogotowia oraz dwa śmigłowce ratunkowe, które wylądowały w parku Lepelenburg.

Jak podaje telewizja RTV Utrecht, powołując się na lokalnych urzędników, w wyniku wybuchu ranne zostały cztery osoby. Liczba ta nie jest jednak ostateczna. Służby ratunkowe po całkowitym ugaszeniu pożaru dokładnie przeszukają budynki, w których doszło do eksplozji.

Według koordynatora ds. bezpieczeństwa - Veiligheidsregio Utrecht, stan zdrowia poszkodowanych osób nie jest na razie znany.

Ewakuowani mieszkańcy uszkodzonych budynków zostali zakwaterowani w pobliskim hotelu. Służby ratunkowe nie wiedzą jednak, czy któryś z mieszkańców nie zaginął. Z uwagi na niestabilność budynku, policjanci nadal nie są w stanie dostać się do środka.

Lider centrowej partii Demokraci 66 Rob Jetten ocenił zdjęcia z miejsca zdarzenia jako "niepokojące". Poprosił również mieszkańców Utrechtu o nieutrudnianie prac funkcjonariuszom.

"Ogromne podziękowania dla służb ratowniczych, które zwiększają skalę działań i robią wszystko, co w ich mocy. Dajcie im przestrzeń do pracy" - pisał polityk.

Dokładny rozmiar zniszczeń, podobnie jak przyczyna eksplozji, nie są jeszcze znane. Funkcjonariusze nie wykluczają, że dojdzie do kolejnych wybuchów, dlatego apelują, by nie zbliżać się do uszkodzonych budynków i - jeśli to możliwe - pozostać w domach.

Okoliczności zdarzenia ustalają policjanci.

