Akcja CBA w Lublinie. Wiceprezydent miasta zatrzymana

Siedem osób trafiło w ręce funkcjonariuszy delegatur CBA w Lublinie, Białymstoku, Rzeszowie oraz Warszawie w środę. Polecenie zatrzymania wydała Prokuratura Krajowa Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Zarzuty w sprawie usłyszało m.in. troje urzędników z lubelskiego ratusza i przedsiębiorcy z branży eventowej. Wśród zatrzymanych są m.in. zastępca prezydenta Lublina Beata S.-K. oraz dyrektor i kierownik jednego z wydziałów Urzędu Miasta Lublin.

Akcję przeprowadzono w kilkunastu lokalizacjach, gdzie funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację oraz urządzenia elektryczne, które posłużą jako dowody w sprawie.

Zatrzymania CBA. Funkcjonariusze ujawnili mechanizm przestępstwa

Postępowanie przygotowawcze delegatury CBA w Lublinie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień oraz zmowie przetargowej.

Zarzuty obejmują okres od 22 kwietnia do 12 lipca 2024 r. Proceder miał polegać na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję osoby pełniącej funkcję publiczną w związku z postępowaniem na organizację "Strefy Kibica Euro 2024".

ZOBACZ: Korupcja we Wrocławiu. Policyjne zatrzymania w urzędzie miejskim i starostwie

Śledztwo wykazało, że zatrzymani mieli ustalać tryb oraz wartość zamówienia, a także kierować zapytania ofertowe do wcześniej wskazanych podmiotów, co skutkowało wyborem z góry określonego wykonawcy.

"Zastępca prezydenta miasta miała ponadto przyjąć korzyść majątkową w postaci biletów typu VIP" - zakomunikowało CBA.

Jak wykazało śledztwo, przedsiębiorcy z branży eventowej brali udział w zmowach przetargowych także poprzez pozorowanie konkurencji. Przedsiębiorcy mieli również dopuścić się bezprawnego wywierania wpływu na urzędników samorządowych oraz wręczania i obiecywania wręczenia korzyści majątkowych.

Decyzja prokuratury po zatrzymaniach

Prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej poinformowała, że decyzją prokuratora wobec sześciu podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe oraz dozór policji, połączony z zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Dwoje lubelskich urzędników, w tym zastępcę prezydenta miasta, zawieszono w czynnościach służbowych. Jednemu z podejrzanych przedsiębiorców zakazano opuszczania terytorium Polski.

CBA i PK poinformowały, że sprawa ma charakter rozwojowy i planowane są kolejne czynności procesowe.

ZOBACZ: Awaria w banku ING. Pieniądze pobierane z konta dwa razy

Rzecznik prezydenta Lublina Justyna Góźdź poinformowała, że służby "przeprowadziły czynności dotyczące postępowań realizowanych przez Wydział Sportu". Podała, że urząd w pełni współpracuje z właściwymi organami, "przekazując wszelkie wymagane dokumenty i informacje", a realizacja bieżących zadań w departamencie "przebiega bez zakłóceń".

- Zależy nam na rzetelnym i szybkim wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy - stwierdziła Góźdź.

Zatrzymanie zastępcy prezydenta Lublina. "Wspieramy"

Beata S.-K. była miejską radną w latach 2010-2018, w ostatnich wyborach samorządowych startowała z list komitetu prezydenta miasta Krzysztofa Żuka. Od siedmiu lat jest zastępczynią prezydenta ds. kultury, sportu i partycypacji.

W związku z zatrzymaniem reprezentanci miejskich instytucji kultury zakomunikowali, że wspierają prezydent "z pełnym zaufaniem".

Funkcjonariuszowi publicznemu, który nadużywa uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej grozi do 10 lat więzienia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni