W wywiadzie dla stacji Newsmax Scott Bessent powiedział, że amerykański Departament Skarbu obserwuje transfery sięgające milionów, a nawet dziesiątek milionów dolarów, które są "przemycane" z kraju przez irańską władzę.

- Jako Departament Skarbu, który wykonuje sankcje, obserwujemy właśnie szczury uciekające ze statku. Widzimy, jak te pieniądze trafiają do banków i instytucji finansowych na całym świecie - stwierdził Bessent.

"Śledzimy te pieniądze". USA ostrzegają irańskie elity

Według sekretarza skarbu USA, Waszyngton zamierza namierzyć aktywa irańskich przywódców przechowywane za granicą. - Śledzimy te pieniądze, zarówno w systemie bankowym, jak i w aktywach cyfrowych. Będziemy monitorować te środki i nie będą mogli ich zatrzymać – zapowiedział.

Wypowiedzi Bessenta zbiegają się w czasie z trwającymi od końca grudnia 2025 roku ogólnokrajowymi protestami w Iranie. Demonstracje, które początkowo wybuchły na tle problemów gospodarczych, szybko przerodziły się w ruch domagający się zmiany reżimu i zakończenia rządów Islamskiej Republiki.

Siły bezpieczeństwa odpowiedziały użyciem ostrej amunicji wobec protestujących, co według ustaleń Iran International doprowadziło do śmierci nawet 12 tysięcy osób.

Sytuację polityczną dodatkowo komplikuje stanowisko prezydenta USA Donalda Trumpa, który groził przeprowadzeniem ataków na Iran, pozostawiając przyszłość obecnych przywódców kraju w niepewności.

1,5 mld dolarów wyprowadzono z Iranu. W sprawę zamieszany syn przywódcy

Równocześnie izraelski Channel 14 poinformował, że w ciągu ostatnich dwóch dni irańscy przywódcy mieli przenieść około 1,5 miliarda dolarów na konta escrow w Dubaju. Według stacji, transfery te nie odbywały się za pośrednictwem banków, lecz przy użyciu kryptowalut. Źródło zaznajomione z działalnością gospodarczą Gwardii Rewolucyjnej miało wskazać Dubaj jako docelowe miejsce przepływu środków.

W materiale stacji stwierdzono również, że w transfery zaangażowany był Mojtaba Chamenei, syn Najwyższego Przywódcy Iranu i jeden z jego potencjalnych następców, który miał przelać około 328 milionów dolarów na to samo konto.

Iran coraz częściej korzysta z platform kryptowalutowych do przenoszenia pieniędzy za granicę, ponieważ międzynarodowe sankcje i ograniczenia bankowe utrudniają tradycyjne operacje finansowe.

Departament Skarbu USA w 2025 roku opisał działnie sieci wykorzystujących zagraniczne podmioty fasadowe oraz transakcje kryptowalutowe powiązane z irańskimi dochodami z ropy. Według amerykańskich władz aktywa cyfrowe stały się jednym ze sposobów omijania sankcji w regulowanym systemie finansowym.

