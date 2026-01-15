Irański statek towarowy tajemniczo zatonął. Na pokładzie broń dla Rosji
Irański statek towarowy Rona zatonął na Morzu Kaspijskim podczas rejsu do Rosji. Jednostka przewoziła broń. O zdarzeniu poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turkmenistanu, nie podając jednak bezpośredniej przyczyny zatonięcia. Na pokładzie znajdowało się 14 osób. Wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani.
Dane śledzące pokazują, że Rona cumowała w rosyjskich portach Astrachania, Machaczkała i Azowa około 20 razy między październikiem 2024 a grudniem 2025 roku. Jednostka wypłynęła z irańskich portów Amirabad i Anzali. Ponownie celem Rony był Astrachan.
"Agencje rządowe Turkmenistanu odpowiedzialne za reagowanie kryzysowe i zapobieganie podjęły wszelkie niezbędne środki w celu ratowania osób na pokładzie zgodnie z międzynarodowymi przepisami morskimi" - czytamy w komunikacie prasowym MSZ Turkmenistanu. Jak dodano w oświadczeniu, 14 osób przebywających na statku zostało uratowanych. Według wstępnych informacji są to obywatele Iranu i Indii.
Transporty uzbrojenia dla Rosji nie pozostają niezauważone dla Ukraińców. Jak zauważyła gazeta "Kyiv Post", w zeszłym miesiącu jednostka ukraińskich Sił Operacji Specjalnych, we współpracy z ruchem oporu Iskra, przeprowadziła operację na Morzu Kaspijskim, która zakończyła się uderzeniem dwóch rosyjskich jednostek przewożących broń i sprzęt wojskowy.
Ponadto, w sierpniu 2025 roku siły ukraińskie uderzyły na port w Olyi w obwodzie astrachańskim, trafiając statek załadowany komponentami dronów Shahed i amunicją z Iranu. Olya pełni rolę kluczowego węzła logistycznego do importu zaopatrzenia wojskowego z Iranu.
W 2023 roku śledztwo stacji CNN wykazało, że główna trasa podejrzewanych dostaw broni morskiej z Iranu do Rosji przebiega między Astrachaniem a Amirabadem, przez Anzali. Dziennik "Wall Street Journal" donosił, że setki tysięcy pocisków artyleryjskich i innych rodzajów amunicji trafiają do Rosji właśnie tą drogą.
Wsparcie dla Kremla to tylko część aktywności Teheranu. Państwo to od lat angażuje się w działania na Bliskim Wschodzie, budując własną strefę wpływów i przeciwstawiając się pozycji Stanów Zjednoczonych, Izraela oraz części państw arabskich.
