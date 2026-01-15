- Władze w Londynie badają, czy ustawa o sankcjach oraz przepisy dotyczące prania pieniędzy mogą stanowić podstawę prawną do użycia brytyjskiej marynarki wojennej na wodach międzynarodowych - przypomniała na konferencji prasowej Marija Zacharowa.

Brytyjski rząd zapowiedział wcześniej, że spróbuje znaleźć przepisy, które będą pozwalały legalnie zatrzymywać rosyjskie statki z "floty cieni". Jednostki te wykorzystywane są do omijania światowych sankcji wobec Rosji, a także do przemytu broni.

Rosja kontruje ruchy Wielkiej Brytanii. "Stanie się stroną konfliktu"

Według Zacharowej celem Wielkiej Brytanii jest uderzenie w interesy Federacji Rosyjskiej pod pozorem dostosowywania prawa do wymagań Zachodu.

Co więcej, Rosję zaalarmowały plany Londynu na stworzenie i dostarczenie do Kijowa nowego pocisku balistycznego dalekiego zasięgu. Decyzja o wzmocnieniu Ukrainy zapadła po wizycie szefa brytyjskiego resortu obrony Johna Healeya w tym kraju, gdy rosyjskie wojska nasiliły ataki.

- Użycie przez Kijów brytyjskich rakiet do głębokiego ataku na terenie Rosji przybliża moment, w którym Londyn zostanie ogłoszony stroną konfliktu - ostrzegła Zacharowa, cytowana przez państwową agencję Ria Nowosti.

Dyplomatka wezwała Wielką Brytanię, by ta powróciła do "szacunku w dialogu" i nie dążyła do eskalacji geopolitycznego napięcia.

Kreml przeciwny utworzeniu wielonarodowych sił Ukrainy

Dodatkowo Kreml stara się zniechęcić kraje koalicji chętnych do tworzenia wielonarodowych sił Ukrainy. Zacharowa podkreśliła, że wojska stacjonujące na ukraińskim terytorium mogą zostać zaatakowane przez Rosjan. - Komponent brytyjski nie będzie wyjątkiem - zaznaczyła.

Po styczniowym spotkaniu koalicji chętnych premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ogłosił w przemówieniu, że po wojnie Zjednoczone Królestwo i Francja utworzą ośrodki wojskowe na terenie całej Ukrainy, aby pomóc w jej odbudowie.

Przedstawicielstwo Kremla utrzymuje, że wszelkie próby zbliżenia się NATO do wschodnich granic Rosji będą upoważniały ją do militarnego reagowania na zagrożenie.

