"Gościnność ma swoje granice. Naruszenie prawa oznacza konieczność opuszczenia Polski" - napisał w komunikacie Morski Oddział Straży Granicznej.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Ustce, na wniosek Komendanta Miejskiej Policji w Słupsku, wydał bowiem decyzję o zobowiązaniu do powrotu 47-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna otrzymał również 10-letni zakaz wjazdu do Polski oraz pozostałych krajów należących do strefy Schengen.

Podstawą tej decyzji było zachowanie Ukraińca, który w styczniu wielokrotnie obnażał się i dopuszczał nieobyczajnych zachowań w miejscach publicznych. W przeszłości mężczyzna był już prawomocnie skazany za prezentowanie treści seksualnych osobie poniżej 15. roku życia w celu zaspokojenia własnych potrzeb.

Drugi z deportowanych to 43-letni obywatel Ukrainy, zatrzymany przez funkcjonariuszy z Gdańska tuż po opuszczeniu zakładu karnego. Mężczyzna odbył tam karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności za jazdę w stanie nietrzeźwości.

Dwóch Ukraińców z zakazem wjazdu do Polski

Było to kolejne naruszenie prawa przez tego cudzoziemca, wcześniej bowiem zignorował on trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów, co ostatecznie skutkowało nałożeniem przez sąd dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W ramach procedury deportacyjnej otrzymał on 5-letni zakaz wjazdu na terytorium Polski i strefy Schengen.

"Postawa obu cudzoziemców jednoznacznie wskazuje na brak poszanowania dla obowiązującego w Polsce porządku prawnego. Ich świadome i powtarzające się naruszenia prawa dowodzą, że dalszy pobyt na terytorium RP stanowiłby realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i dóbr chronionych prawem" - czytamy w komunikacie Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Jak poinformowano, "w 2025 roku Morski Oddział Straży Granicznej zrealizował łącznie 92 deportacje cudzoziemców do krajów ich pochodzenia". Wszystkie zostały przeprowadzone na podstawie decyzji o zobowiązaniu do powrotu osób, które stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Najliczniejszą grupę deportowanych stanowili obywatele Ukrainy oraz Gruzji.

