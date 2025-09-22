Kolejnych sześciu Ukraińców zatrzymali w weekend strażnicy graniczni - poinformowała st. chor. szt. Małgorzata Potoczna. Jak przekazała, pięciu obywateli Ukrainy "pod eskortą już opuściło nasz kraj", zaś jeden do czasu wydania decyzji został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. "Stanowili realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce" - przekazała rzeczniczka.

"Strażnicy graniczni od piątku do soboty zatrzymali sześciu obywateli Ukrainy, którzy nie stosując się do przepisów prawa, stanowili realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce" - poinformowała w komunikacie st. chor. szt. Małgorzata Potoczna z zespołu prasowego Nadodrzańskiego Oddziału SG.

Ukraińcy deportowani z Polski. Dopuścili się przestępstw

Jak przekazała rzeczniczka, Ukraińcy m. in. prowadzili samochody w stanie nietrzeźwości, dopuścili się przestępstw skarbowych, oszustw finansowych i wyłudzeń, kradzieży, niszczenia mienia, nękania oraz znęcania się psychicznego lub fizycznego.

Mężczyźni zostali zobowiązani do powrotu do Ukrainy przez funkcjonariuszy z placówek Straży Granicznej ze Zgorzelca, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania - Ławicy oraz Wrocławia - Strachowic.

ZOBACZ: "Nie mają łatwego życia". Polityk z kancelarii Zełenskiego o Ukraińcach w Polsce

Potoczna powiadomiła, że pięciu Ukraińców "pod eskortą funkcjonariuszy Straży Granicznej już doprowadzono do polsko-ukraińskiej granicy" i przekazano tamtejszym służbom, zaś jeden z zatrzymanych - do momentu opuszczenia Polski - poczeka w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Wszystkich sześciu Ukraińców otrzymało też wieloletnie zakazy ponownego wjazdu do państw strefy Schengen.

"Stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa". 300 cudzoziemców opuściło Polskę

Z komunikatu wynika również, że od początku 2025 roku funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali i zobowiązali do natychmiastowego powrotu do krajów pochodzenia 300 cudzoziemców, którzy stwarzali zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce. Wśród nich znaleźli się przede wszystkim obywatele Ukrainy, ale także z Gruzji oraz Mołdawii.

Nadodrzański Oddział SG z komendą w Krośnie Odrzańskim (woj. lubuskie) obejmuje zasięgiem działania województwa lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Długość chronionej przez niego granicy wynosi 716 km, w tym 278 km z Niemcami i 438 km z Czechami. Jego funkcjonariusze pełnią służbę na lotniskach: Poznań - Ławica, Wrocław - Strachowice i Zielona Góra - Babimost.