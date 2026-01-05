Jak donosi serwis The Maritime, powołujący się na ustalania Generalnej Dyrekcji Bezpieczeństwa Wybrzeża Turcji, chodzi o 250-metrowy tankowiec Qendil, który został zaatakowany przez Ukraińców 19 grudnia w pobliżu Krety. Obecnie jednostka znajduje się w pobliżu tureckiej wyspy Bozca.

Władze w Ankarze wysłały holowniki Kurtarma-10 i Kurtarma-16 w celu przeniesienia statku na otwarte wody. Zdjęcia i nagrania wideo pokazują znaczne uszkodzenia konstrukcji statku, uniemożliwiające jego dalszą eksploatację.

Aliağa’dan Yalova’ya seyir halindeyken Bozcaada önlerinde karaya oturduğu bilgisi alınan QENDIL isimli 249 metre boyundaki boş vaziyette bulunan tanker için KURTARMA-10 ve KURTARMA-16 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. pic.twitter.com/QzBqKzmG5d — KEGM (@kiyiemniyet) January 4, 2026

Ukraińcy polują na flotę cieni. Rosja próbuje omijać tak sankcje

Nie ma oficjalnej informacji na temat dalszego losu załogi. Nie wiadomo również, czy statek nie został porzucony przez Rosjan po ataku Ukraińców. W chwili uderzenia tankowiec nie przewoził żadnego ładunku, co pozwoliło uniknąć szkód środowiskowych.

Rosyjski tankowiec osiadł ok. 100 metrów od Bozca i jest poddany działaniom wysokich fal i silnych wiatrów. Przyczyna opóźnienia w holowaniu statku pozostaje nieznana.



Qendil został zbudowany w 2006 roku i do tej pory pływał pod banderą Omanu. Jednocześnie statek był własnością Indii, a zarządzała nim firma z Chin. Jak podkreśla serwis The Maritime, wiek, trasa operacyjna i forma rejestracji Quendila są zgodne z ze sposobem funkcjonowania rosyjskiej floty cieni. Tankowiec został objęty sankcjami przez niektórych sojuszników Ukrainy.

Qendil to jeden z kilku statków, które mają być wykorzystywane przez Rosję do obejścia międzynarodowych sankcji na eksport ropy naftowej. 14 grudnia ukraińskie drony przeprowadziły podobny atak na inny statek floty cieni.

