Awaria w banku ING. Pieniądze pobierane z konta dwa razy

Biznes

ING Bank Śląski poinformował, że występują problemy z podwójnym księgowaniem niektórych płatności kartą Visa. Pieniądze części klientów zostały pobrane z konta dwa razy. "Sukcesywnie zwracamy te pieniądze" - przekazało biuro prasowe banku.

Płatność zbliżeniowa telefonem przy użyciu terminala płatniczego.
Pexels/Viktoria Slowikowska
ING Bank Śląski potwierdził awarię, która powodowała podwójne pobieranie środków z kont

W ciągu ostatnich 24 godzin wzrosła liczba zgłaszanych problemów z saldem kont w ING Banku Śląskim - wynika z raportu serwisu Downdetector, służącego do agregowania danych na temat awarii aplikacji.

 

Ponadto klienci banku zaczęli opisywać sytuację w mediach społecznościowych. Części z nich przy płatności za zakupy pieniądze pobrano dwa razy. "ING pobiera mi dzisiaj drugi raz płatności kartą z wtorku, Allegro napisało do mnie, żebym nie realizował pewnych zamówień ze względów bezpieczeństwa" - przytaczał jeden z użytkowników platformy X.

Awaria w ING Banku Śląskim. Pieniądze zostaną zwrócone

ING Bank Śląski potwierdził, że nastąpiła awaria, w wyniku której transakcje klientów dublują się w historii płatności.

 

W oświadczeniu bank uspokoił, iż środki zostaną zwrócone: "Walczymy z błędem, który spowodował podwójne zaksięgowanie (pobranie z konta) niektórych płatności Waszymi kartami Visa. (…) Sukcesywnie zwracamy te pieniądze na Wasze konta".

 

ZOBACZ: Polskie MiGi-29 dla Ukrainy. Wiceszef MON: Decyzja zapadła

 

Jak zadeklarował bank, większość zwrotów została wykonana. Biuro prasowe zwróciło się do pozostałych klientów z prośbą o cierpliwość. "Nie ma potrzeby do nas dzwonić - wkrótce wszystko zostanie skorygowane" - zapewniono.

Komunikat banku: Problemy po naszej stronie

Jednocześnie ING Bank Śląski uspokoił, że utrudnienia wynikają z problemu technicznego po jego stronie i "nie mają związku z kwestiami bezpieczeństwa".

 

Nie sprecyzowano, jak długo potrwają prace informatyków nad całkowitym wyeliminowaniem błędu. Obecnie liczba zgłoszeń problemów w Downdetector jest w fazie spadkowej.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Hazard – blaski i cienie. "Szczerze o pieniądzach", odc. 307
Patryk Idziak / polsatnews.pl
Czytaj więcej
AWARIABANKOWOŚĆBIZNESBŁĄDING BANKKONTAPŁATNOŚCIPROBLEMYZWROTY

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 