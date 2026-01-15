W ciągu ostatnich 24 godzin wzrosła liczba zgłaszanych problemów z saldem kont w ING Banku Śląskim - wynika z raportu serwisu Downdetector, służącego do agregowania danych na temat awarii aplikacji.

Ponadto klienci banku zaczęli opisywać sytuację w mediach społecznościowych. Części z nich przy płatności za zakupy pieniądze pobrano dwa razy. "ING pobiera mi dzisiaj drugi raz płatności kartą z wtorku, Allegro napisało do mnie, żebym nie realizował pewnych zamówień ze względów bezpieczeństwa" - przytaczał jeden z użytkowników platformy X.

Awaria w ING Banku Śląskim. Pieniądze zostaną zwrócone

ING Bank Śląski potwierdził, że nastąpiła awaria, w wyniku której transakcje klientów dublują się w historii płatności.

W oświadczeniu bank uspokoił, iż środki zostaną zwrócone: "Walczymy z błędem, który spowodował podwójne zaksięgowanie (pobranie z konta) niektórych płatności Waszymi kartami Visa. (…) Sukcesywnie zwracamy te pieniądze na Wasze konta".

ZOBACZ: Polskie MiGi-29 dla Ukrainy. Wiceszef MON: Decyzja zapadła

Jak zadeklarował bank, większość zwrotów została wykonana. Biuro prasowe zwróciło się do pozostałych klientów z prośbą o cierpliwość. "Nie ma potrzeby do nas dzwonić - wkrótce wszystko zostanie skorygowane" - zapewniono.

Komunikat banku: Problemy po naszej stronie

Jednocześnie ING Bank Śląski uspokoił, że utrudnienia wynikają z problemu technicznego po jego stronie i "nie mają związku z kwestiami bezpieczeństwa".

Nie sprecyzowano, jak długo potrwają prace informatyków nad całkowitym wyeliminowaniem błędu. Obecnie liczba zgłoszeń problemów w Downdetector jest w fazie spadkowej.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni