Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie myśliwców MiG-29 w celu wzmocnienia obrony Kijowa przed rosyjską agresją - poinformował wiceminister obrony Paweł Zalewski. Obecnie trwają rozmowy z ukraińskim resortem obrony dotyczące szczegółów technicznych przekazania maszyn.

Szary myśliwiec w locie, widok z boku.
Polskie MiG-29 trafią do Ukrainy

Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej przekazał w programie "On the Record" na antenie TVP World, że decyzja w sprawie donacji została już podjęta. Polska ma przekazać Ukrainie do dziewięciu wycofywanych ze służby myśliwców MiG-29.

 

Jak podkreślił Paweł Zalewski, rozmowy ze stroną ukraińską koncentrują się na kwestiach technicznych, które "wymagają doprecyzowania".

Polskie myśliwce MiG-29 wkrótce trafią do Ukrainy. Zastąpią je F-16 i F-50

Przekazanie samolotów wpisuje się w sojuszniczą politykę wsparcia Ukrainy oraz działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Zadania wycofywanych MiG-29 w Siłach Zbrojnych RP mają zostać przejęte przez nowoczesne samoloty F-16 oraz FA-50.

 

Rozmowy na temat przekazania myśliwców trwają od kilku tygodni. Na początku grudnia Sztab Generalny Wojska Polskiego informował o prowadzonych konsultacjach z Ukrainą w tej sprawie.

 

Z kolei w pierwszej połowie grudnia prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim przekazał, że sprawa przekazania MiG-29 została w zasadzie uzgodniona, a do załatwienia pozostały jedynie formalności.

 

Trump mówił o zakończeniu wojny w Ukrainie. Wskazał na "główną przeszkodę"

 

Podczas rozmów w Pałacu Prezydenckim przywódcy obu państw omawiali wspólne cele strategiczne, kwestie bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej oraz zagadnienia historyczne.

 

Prezydent Nawrocki podkreślał wówczas, że wizyta Wołodymyra Zełenskiego jest dobrą wiadomością dla Polski i Ukrainy, a złą dla Rosji, zaznaczając, że wspólnym interesem Europy, Polski i Ukrainy jest zakończenie wojny trwałym i jednoznacznym pokojem.

 

