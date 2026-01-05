Pierwsze ofiary mrozów w tym roku. RCB apeluje

Pogoda

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w mediach społecznościowych, że w miniony weekend w wyniku wychłodzenia zmarły dwie osoby. W związku z mrozami w nadchodzących dniach RCB wystosowało apel.

Jedna osoba idąca samotnie ścieżką przez zaśnieżony park podczas zamieci śnieżnej.
Zimowa pogoda może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia

RCB podkreśla na platformie X, że "wiatr w połączeniu z niską temperaturą sprzyja szybszemu wychłodzeniu organizmu". We wpisie wspomniano również o ostatnich prognozach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wynika z nich, że w większości Polski będą panować trudne warunki pogodowe związane z niskimi temperaturami i okresowymi opadami śniegu.

 

"Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa: ubierajmy się odpowiednio do pogody, chrońmy odsłoniętą skórę, unikajmy kontaktu z wilgocią i regularnie się ruszajmy. Zwracajmy uwagę na osoby potrzebujące pomocy i reagujmy, a w sytuacjach zagrożenia nie wahajmy się wezwać pomocy" - apeluje w swoim wpisie RCB.

 

 

Tak zabija zimno. Hipotermia zagrożeniem dla życia

Mróz to poważne wyzwanie dla mechanizmów biologicznych, które bezustannie walczą o utrzymanie ciepła wewnętrznego. W obliczu prognoz meteorologicznych zapowiadających największe uderzenie zimna w tym sezonie, warto pamiętać, jak ogromnym zagrożeniem jest hipotermia.

 

Według danych policji od listopada ub.r. do 3 stycznia br. z wychłodzenia zmarło 10 osób. W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura minimalna ma wynieść od około -16 st. C w centrum kraju i w rejonach podgórskich Sudetów, około -10 st. C na zachodzie i do około -4 st. C na południowym wschodzie i nad morzem.

 

Hipotermia to medyczne określenie sytuacji, w której organizm traci ciepło szybciej, niż potrafi je wytwarzać, co prowadzi do spadku temperatury centralnej ciała poniżej 35 st. C. To granica, przy której mechanizmy termoregulacyjne człowieka zaczynają zawodzić, a podstawowe funkcje życiowe - od pracy serca po aktywność enzymatyczną - ulegają poważnym zaburzeniom.

 

ZOBACZ: Paraliż na kolei. Wielogodzinne opóźnienia i odwołane pociągi

 

W praktyce klinicznej hipotermia nie jest tylko "uczuciem zimna" - to potencjalnie zagrażający życiu stan, który wymaga szybkiej diagnozy i adekwatnego leczenia.

 

WIDEO: Prognoza pogody - środa, 31 grudnia - po południu
Adam Gaafar / adg / polsatnews.pl / PAP
