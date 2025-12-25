Jak informuje reporter Polsat News Łukasz Dubaniewicz, strażacy starają się opanować pożar, który "szaleje wewnątrz świątyni".

- Strażacy próbują piłami wycinać fragmenty dachu, by (...) docierać do zarzewi ognia. Na ten moment sytuacja jest trudna - przekazał reporter przed godziną 9.00. Dodał również, że co jakiś czas kolejne fragmenty dachu odpadają od konstrukcji.

- Pali się dach, płomienie wychodzą spod kalenicy - przekazał Interii mł. kpt. mgr Bartłomiej Pytka, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Pożar kościoła w Lublinie

Ogień pojawił się około godziny 7.00. Służby zostały zaalarmowane przez okolicznych mieszkańców. Okolice świątyni spowiły kłęby dymu. Jak informuje Łukasz Dubaniewicz, gęsty dym pojawił się gdy strażakom udało się wyciąć fragment dachu i zastosować środki gaśnicze do wnętrza kościoła.

Reporter zaznacza, że "skala pożaru jest bardzo duża".

