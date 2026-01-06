W nocy z poniedziałku na wtorek policjanci otrzymali od sąsiadów zgłoszenie o awanturze domowej w jednym z warszawskich bloków.

Zwłoki dziecka w niemowlaka. Informacje prokuratur

Jak przekazał prok. Piotr Antoni Skiba, wejście do mieszkania było niemożliwe "ze względu na postawę" przebywających w nim rodziców kilkumiesięcznego dziecka. Z tego względu policjanci zdecydowali się wyważyć drzwi.

ZOBACZ: Martwy 44-latek na warszawskim Wawrze. Policja zatrzymała dwie osoby

Po wejściu do środka służby zastały dwie osoby dorosłe znajdujące się pod wpływem alkoholu. W jednym z pomieszczeń znaleziono kilkumiesięczne dziecko, które nie dawało oznak życia. Wstępne oględziny zostały przeprowadzone na miejscu przez prokuratora.

- Od samego początku próbowano się skontaktować z lekarzem medycyny sądowej, ale było to bardzo utrudnione - powiedział prok. Skiba.

Do sprawy zatrzymano rodziców dziecka.

Tragedia w Warszawie. Nie żyje niemowlę

Przekazał, że na razie nie przesłuchano rodziców niemowlaka, ponieważ są oni jeszcze pod wpływem alkoholu. Czynności procesowe zaplanowano na środę.

- Wstępne ustalenia dokonane na miejscu zdarzenia na chwilę obecną nie pozwalają na stwierdzenie, czy do śmierci tego dziecka przyczyniło się działanie celowe bądź zamierzone - podkreślił rzecznik.

Dodał, że w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok niemowlęcia i to od jej wyników w dużej mierze będzie uzależniony tok postępowania.

