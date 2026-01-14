We wtorek około godz. 14.50 policjanci z powiatu oławskiego zostali wezwani do wypadku na DW396, gdzie lód z ciężarówki uszkodził jadący za nią samochód.

Jak ustalili policjanci, gruda osunęła się z naczepy w momencie wykonywania manewru wyprzedzania. Najpierw uszkodziła dach osobowego BMW, a następnie z dużą siłą przebiła przednią szybę.

Lód wbił się w szybę samochodu w Pełczycach. Dwie osoby ranne

W wypadku ucierpiały dwie osoby - 49-letni kierowca i 48-letnia pasażerka. Z powodu doznania obrażeń konieczne było wezwanie karetki i przetransportowanie ich do szpitala. Ich stan był stabilny.

Policja szuka kierowcy ciężarówki, który odjechał, nie udzieliwszy pomocy poszkodowanym. "Teraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Oławie prowadzą czynności zmierzające do ustalenia sprawcy tego zdarzenia" - przekazały służby w komunikacie.

ZOBACZ: Zima paraliżuje stolicę. "Szklanka" na drogach, duże utrudnienia w ruchu

Choć intensywne opady śniegu w ostatnich dniach mogły zaskoczyć kierowców, prawo nakazuje im zadbanie o samochody, tak by nie zagrażały innym uczestnikom ruchu drogowego.

Co grozi za nieodśnieżone auto? Policja apeluje

Za jazdę autem, którego stan może sprzyjać wypadkom, grozi grzywna do trzech tysięcy zł. Przy spowodowaniu poważnych obrażeń u innych osób kierowca musi liczyć się z karą do trzech lat więzienia, a w przypadku odpowiedzialności za wypadek ze skutkiem śmiertelnym - do ośmiu lat pozbawienia wolności.

"Zimą śnieg i lód zalegające na dachach pojazdów - zarówno osobowych, jak i ciężarowych - stanowią realne zagrożenie. Przed każdą podróżą dokładnie usuńmy śnieg i lód z dachu oraz naczep. Zachowujmy bezpieczny odstęp, szczególnie jadąc za pojazdami ciężarowymi. Jedna sekunda może zdecydować o czyimś życiu" - zaapelowała policja.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni