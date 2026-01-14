Jak informuje portal Daily NK, powołując się na lokalne źródła z 13 stycznia, publiczne pojawianie się nastolatki stało się jednym z najczęściej omawianych tematów wśród mieszkańców. Uwagę zwróciło nie tylko samo jej uczestnictwo w wydarzeniach państwowych, ale przede wszystkim sposób, w jaki była prezentowana.

Podczas noworocznego przedstawienia Kim Joo-ae siedziała dokładnie pomiędzy ojcem a jego żoną, Ri Sol-ju, a w trakcie wizyty w mauzoleum znalazła się w centrum pierwszego rzędu.

Córka Kim Dzong Una gotowa do przejęcia władzy? Media o wyraźnych sygnałach

Zdaniem informatorów takie rozmieszczenie nie było dziełem przypadku. W Korei Północnej zarówno układ miejsc, jak i kadry oficjalnych zdjęć są starannie planowane. Dlatego coraz więcej osób interpretuje widoczną ekspozycję Kim Joo-ae jako sygnał możliwych przygotowań do przyszłej sukcesji.

Mieszkańcy zauważają również zmiany w jej wyglądzie i zachowaniu - z każdą kolejną publiczną wizytą ma sprawiać wrażenie coraz bardziej pewnej siebie i dojrzałej.

Nie wszyscy jednak podzielają te przypuszczenia. Część społeczeństwa uważa, że rozmowy o sukcesji są przedwczesne, inni wskazują na bariery kulturowe i podkreślają, że kobieta na czele państwa byłaby w Korei Północnej trudna do zaakceptowania.

Córka Kim Dzong Una w centrum uwagi. "Zbyt zachodni" pocałunek

Największe kontrowersje wzbudziła relacja Kim Dzong Una i jego córki. W opublikowanym w poniedziałek artykule Daily NK Japan, którego tytuł można przetłumaczyć jako "Czy to normalna relacja ojca z córką? Dziwne zachowanie Kim Dzong Una i jego córki wywołuje kontrowersje", redakcja zwróciła uwagę na liczne przejawy bliskości między przywódcą a jego córką.

Według portalu, podczas wydarzenia oboje mieli wykazywać "nadmierny kontakt fizyczny", co wywoływało wyraźny dyskomfort wśród obecnych urzędników, z których część odwracała wzrok. Co więcej takie zachowanie uważane jest za "zbyt zachodnie". "To nie jest typowe dla nas, dlaczego naśladujemy zachodni styl życia?" - brzmiały niektóre z komentarzy.

Media zwróciły uwagę, że trzymała ojca za rękę, pochylała się w jego stronę i szeptała mu coś do ucha, otwarcie okazując bliskość. Szczególne poruszenie wywołał moment odliczania do 2026 roku, kiedy dziewczynka wstała, położyła dłoń na twarzy ojca i pocałowała go w policzek, na co Kim Dzong Un zareagował szerokim uśmiechem.

Jak podkreśla Daily NK Japan, nie jest to pierwszy raz, gdy relacja przywódcy Korei Północnej z córką budzi kontrowersje. Portal powołał się na wcześniejsze doniesienia południowokoreańskiego niezależnego medium Sand Times, według których podczas ceremonii ukończenia budowy hotelu w grudniu ubiegłego roku oboje stali wyjątkowo blisko siebie, co niektórzy mieszkańcy kraju mieli określać jako "odpychające" i "wykraczające poza normalną relację ojca z córką".

