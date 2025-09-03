Podczas parady wojskowej w Chinach mikrofony wychwyciły wymianę zdań między Władimirem Putinem, a Xi Jingpinem. Przywódcy Rosji i Chin rozmawiali o możliwej nieśmiertelności. - Dzięki ciągłemu postępowi w biotechnologii ludzkie organy będą coraz częściej przeszczepiane, co pozwoli nam żyć coraz dłużej - mówił Putin.

Do wymiany zdań doszło podczas wspólnego przejścia w kierunku loży Xi, Putina oraz pozostałych ponad 20 przywódców innych państw zaproszonych na paradę wojskową, zorganizowaną dla uczczenia 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Pekin. Rozmowa Władimira Putina i Xi Jingpina

We fragmencie rozmowy zarejestrowanym przez międzynarodowe agencje z surowego, czyli pochodzącego prosto z kamery i mikrofonów sygnału audio-wideo, przekazywanego przez chińskie media, słychać, jak idący za Putinem tłumacz mówi: - Dzięki ciągłemu postępowi w biotechnologii ludzkie organy będą coraz częściej przeszczepiane - co pozwoli nam żyć coraz dłużej, a być może nawet osiągnąć nieśmiertelność.

W odpowiedzi Xi Jinping, śmiejąc się, stwierdził: - Przewiduje się, że w tym stuleciu możliwe będzie, aby ludzie dożywali 150 lat.

W pierwszym rzędzie obok Xi i Putina widać przywódcę Korei Północnej, Kim Dzong Una, jednak nie wiadomo, czy brał udział w dyskusji.

Dalszy ciąg rozmowy nie jest znany, ponieważ po tej wymianie zdań na ekranach pojawił się widok trybuny i dźwięk z innego źródła.

W transmisji chińskich mediów wymiana słów nie była słyszalna, ponieważ zagłuszał je podkład muzyczny i komentarz lektora.

Eksperci cytowani przez australijskiego nadawcę ABC podkreślają znaczenie tej niecodziennej sytuacji. - Dyktatorzy na przestrzeni dziejów dążyli do nieśmiertelności, a w Chinach tradycja ta jest jeszcze dłuższa - zauważył Feng Chongyi, ekspert ds. Chin z University of Technology Sydney. Dodał, że w Chinach "technologia jest ściśle związana z odrodzeniem narodowym i statusem mocarstwa", co podkreśla polityczny wymiar takich dyskusji.

Dążenie do nieśmiertelności

Podczas dziesięciominutowego przemówienia Xi kilkukrotnie mówił o "realizacji wielkiego odrodzenia narodu chińskiego".

- To wyjątkowo rzadka okazja, kiedy świat zewnętrzny może czasem zyskać wgląd w stosunek przywódców do władzy, śmierci i zdrowia - ocenił Chen Minglu, badacz zajmujący się Chinami na Uniwersytecie w Sydney.

Chiny od lat mierzą się z poważnymi oskarżeniami dotyczącymi nieetycznego pozyskiwania organów do przeszczepów, w tym od więźniów sumienia. Główne kontrowersje dotyczą przymusowego pobierania organów od członków ruchu Falun Gong oraz mniejszości, w tym Ujgurów w Sinciangu, co spotyka się z międzynarodowym potępieniem i apelami o niezależne śledztwa w tej sprawie.

