Sędzia Dystryktu Kolumbii orzekł w poniedziałek, że wycofanie przez prezydenta Donalda Trumpa dotacji na projekty związane z czystą energią było "niezgodne z prawem", ponieważ cięcia dotyczyły przede wszystkim stanów, w których władzę sprawują Demokraci - przekazał dziennik "New York Times".

Sędzia orzekł, że anulowanie siedmiu dotacji z czasów prezydentury Joe Bidena na projekty z zakresu czystej energii o wartości ok. 27,5 mln dolarów narusza gwarancję równej ochrony prawa zawartą w Piątej Poprawce.

ZOBACZ: Decyzja, której USA mogą nie udźwignąć. Donald Trump ostrzega przed chaosem

"Cofnięte dotacje miały jedną rażącą wspólną cechę: wszystkie przyznane dotacje (oprócz jednej) pochodziły ze stanów, w których większość obywateli głosujących nie poparła prezydenta Trumpa w wyborach w 2024 r." - napisał sędzia.

USA wycofały dotacje na czystą energię. Decyzja Trumpa uznana za niezgodną z prawem

W październiku Departament Energii anulował ponad 7,5 mld dolarów z funduszy na czystą energię, głównie w stanach rządzonych przez Demokratów. W listopadzie koalicja grup energetycznych i miasta St. Paul w stanie Minnesota pozwała administrację w związku z siedmioma z tych anulowanych dotacji, argumentując, że cięcia były motywowane interesem partyjnym. Wyrok wydany w poniedziałek dotyczył wyłącznie tych siedmiu dotacji.

ZOBACZ: "Tajemniczy obiekt" na trasie Trumpa. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa

"Prawie 8 mld dolarów z funduszy Zielonego Nowego Oszustwa, mających wspierać lewicowy program klimatyczny, zostało anulowanych" - napisał po podjęciu decyzji o anulowaniu dotacji Russell Vought, dyrektor ds. budżetu w Białym Domu, po czym wymienił 16 stanów, w których przewagę miała Partia Demokratyczna, a które miały być tą zmianą objęte.

Anulowane projekty miały na celu. min. modernizację sieci energetycznych w Kalifornii, Minnesocie i Oregonie, ograniczenie wycieków metanu z operacji związanych z ropą i gazem w Kolorado oraz budowę dużych centrów produkcji czystego paliwa wodorowego w Kalifornii i regionie Pacyfiku Północno-Zachodniego.

Miliardy dolarów dla projektów energetycznych wycofane. Sąd uderza w Trumpa

Większość tych cięć dotknęła firmy i instytucje w stanach, w których władzę sprawują Demokraci, choć część środków i tak zostałaby przeznaczona na projekty w stanach, w których władzę sprawują Republikanie, takich jak Montana czy Karolina Południowa.

W tym samym czasie miliardy dolarów przyznane w czasach Bidena na podobne projekty energetyczne w stanach kontrolowanych przez Republikanów - takie jak centra wodorowe w Wirginii Zachodniej, Teksasie i Luizjanie - nie zostały drastycznie obcięte.

ZOBACZ: "Ma tylko jedną rzecz". Trump ocenia sytuację Zełenskiego

Departament Energii argumentował, że anulowało wydatki, które nie były zgodne z priorytetami administracji Trumpa. Sędzia napisał jednak, że administracja "nie przedstawiła żadnego wiarygodnego, racjonalnego związku" między swoimi priorytetami politycznymi a miejscami, w których dokonano cięć. W orzeczeniu nie wspomniano o setkach innych dotacji, które też zostały cofnięte przez agencję.

Sąd pod lupą amerykańskich sędziów. W tle miliardy dla projektów energetycznych

Również w poniedziałek inny sędzia federalny uchylił decyzję władz o wstrzymaniu budowy morskiej farmy wiatrowej o wartości 6,2 mld dolarów. Nakaz wydany przez sędziego Royce'a Lambertha zezwala na wznowienie budowy Revolution Wind, projektu składającego się z 65 turbin, który może zasilić 350 tys. domów.

ZOBACZ: "Nikt nie będzie nam rozkazywał". Kraj reaguje na ultimatum Trumpa

To już drugi raz, kiedy Lamberth uchylił nakaz Departamentu Spraw Wewnętrznych, który miał na celu wstrzymanie budowy u wybrzeży Connecticut i Rhode Island. We wrześniu odrzucił on twierdzenie resortu, że projekt stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, nazywając go szczytem "arbitralnych i kapryśnych działań" - przekazał portal Politico.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Zbyt kosztowne politycznie". Ekspert o zamiarach Trumpa wobec Grenlandii Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

akr / PAP