"Ma tylko jedną rzecz". Trump ocenia sytuację Zełenskiego

Donald Trump powtórzył słowa, które padły podczas lutowej wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie. W efekcie napiętej wymiany zdań prezydent Ukrainy został wyproszony z Białego Domu.

"Gdyby nie miał mnie, byłaby katastrofa". Donald Trump mówił o Zełenskim

Odpowiadając na pytania dziennikarzy "The New York Times" Trump po raz kolejny oświadczył, że Zełenski "nie ma żadnych kart", podkreślając, że "nie miał ich od pierwszego dnia".

Zapytany, czy coś się teraz zmieniło, prezydent USA odpowiedział kategorycznie: "Nie, nie". Jego zdaniem jedyną "kartą", jaką Zełenski naprawdę ma, jest on sam.

- Ma tylko jedną rzecz. Gdyby nie miał Donalda Trumpa, byłaby to kompletna katastrofa i on o tym wie, europejscy przywódcy o tym wiedzą, wszyscy o tym wiedzą - mówił w wywiadzie prezydent USA.

"Wybuchłaby trzecia wojna światowa". Prezydent USA o sytuacji w Europie

Trump podkreślał, że Waszyngton robi "wszystko, co może", ale nie ma żadnego "harmonogramu". - Myślę, że gdyby nie moje zaangażowanie, mogłoby to przerodzić się w trzecią wojnę światową. Sytuacja rozwijała się bardzo źle, bardzo źle. To się już nie powtórzy - oznajmił prezydent USA.

Jednocześnie polityk stwierdził, że Władimir Putin chce zawrzeć umowę. - Były już przypadki, że z Putinem były załatwione, a Zełenski nie chciał się dogadać, co mnie zszokowało. Potem były przypadki, kiedy wszystko było na odwrót. Myślę, że teraz obaj chcą się dogadać, ale zobaczymy - mówił Trump.

Prezydent pytany był również, czy USA są gotowe dozbroić Ukrainę, jeśli Putin odrzuci plan pokojowy. - Nie chcę tego mówić. Po prostu nie chcę znaleźć się w sytuacji, w której musiałbym to mówić, bo mam obowiązek sprawdzić, czy mogę uratować życia. Ta wojna nic nas nie kosztuje. Teraz zarabiamy na wojnie, i nawet po tym, jak Biden wydał 350 miliardów dolarów, co uważam za znaczną kwotę - odpowiedział Trump.

"NATO ma teraz mnóstwo pieniędzy". Trump o broni dla Ukrainy

Amerykański przywódca przypomniał, że zawarł z Ukrainą umowę w sprawie metali ziem rzadkich. - Powiedziałem, że chcę odzyskać pieniądze, bo Biden jest idiotą. Jest głupim człowiekiem i dał 350 miliardów dolarów i powiedziałem Ukrainie - to jeden z powodów, dlaczego nie są ze mnie tam zadowoleni - że chcę odzyskać pieniądze dla USA. I dostałem umowę o metalach ziem rzadkich, która może być warta więcej niż to. Odzyskałem pieniądze, a ten głupiec dał 350 miliardów dolarów - powtarzał Trump.

Twierdził też, że Stany Zjednoczone sprzedają broń Ukrainie, która płaci za nią pełną cenę. - To nawet nie ja ją sprzedaję. Sprzedaję ją NATO i jak wiecie, biorę od 2 do 5 procent - ​​NATO ma teraz mnóstwo pieniędzy. Ale nie robię tego dlatego. Robię to, bo chcę zobaczyć, chcę uratować 25 do 30 tysięcy istnień ludzkich miesięcznie. Nie mogę w to uwierzyć. Weźmy stadion i wypełnijmy go 35 tysiącami ludzi pomnożonymi przez dwa. To znaczy, to połowa stadionu, dużego stadionu NFL. Stadion to połowa tych ludzi umierających co miesiąc. To absurd - ocenił prezydent USA.

Trump mówił także wcześniej, że nie będzie potrzeby zatrzymywania Putina tak, jak to miało miejsce w przypadku wenezuelskiego przywódcy Nicolasa Maduro. - Nie sądzę, żeby to było konieczne. Myślę, że zawsze mieliśmy dobre relacje, chociaż teraz jestem nim rozczarowany - mówił prezydent USA. Według niego Europa zrobiła wiele dla Ukrainy, ale to nie wystarczyło.

