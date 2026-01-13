Sądzą go za zbrodnie wojenne. Rosjaninowi grozi dożywocie
W Helsinkach rozpoczęła się rozprawa odwoławcza Wojsława Tordena skazanego na dożywocie za zbrodnie wojenne w Ukrainie w 2014 roku. Rosjanina oskarżono m.in. o udział w zasadzce na ukraińskich żołnierzy. Obrona twierdzi, że rola Tordena ograniczała się do propagandy i rekrutacji. Mężczyzna został aresztowany w Finlandii w sierpniu 2023 roku.
W piątek w Sądzie Apelacyjnym w Helsinkach rozpoczęła się rozprawa w sprawie Rosjanina Wojsława Tordena, wysokiego rangą członka rosyjskiej skrajnie prawicowej grupy najemników Rusich - podaje fiński nadawca Yle.
W marcu ubiegłego roku tamtejszy Sąd Okręgowy skazał go na dożywocie za cztery zbrodnie wojenne popełnione w Ukrainie w 2014 roku. Torden odwołuje się od tego wyroku.
Finlandia. Rosjanin przed sądem
Zarzuty w stosunku do Rosjanina dotyczą zasadzki i wymiany ognia, do których doszło w regionie Ługańska. Zginęło wówczas 22 ukraińskich żołnierzy. Tordena oskarżono także o inne zbrodnie wojenne, w tym brutalne zabójstwo żołnierza rannego w zasadzce i zbezczeszczenie zwłok poległego żołnierza. W czasie wydarzeń posługiwał się nazwiskiem Jan Petrovski.
ZOBACZ: Rosja prze do przodu, zajmuje kolejne ukraińskie ziemie. Raport nie pozostawia wątpliwości
Torden domaga się oddalenia zarzutów lub złagodzenia wyroku - poinformował Yle. Jego obrona twierdzi, że nie brał bezpośredniego udziału w zabójstwach, a jego rola polegała raczej na propagandzie i werbowaniu.
Torden utrzymuje, że nie był zastępcą dowódcy grupy Rusich i zaprzecza, że brał udział w zasadzce.
Rozprawa w Sądzie Apelacyjnym odbywa się przy zachowaniu wzmożonych środków bezpieczeństwa. Ma potrwać do 9 lutego i będzie obejmowała osiem dni rozpraw.
Wojna w Ukrainie. Pierwsza taka ekstradycja
Wojsław Torden został aresztowany w Finlandii w sierpniu 2023 roku.
ZOBACZ: Celowali w obiekty cywilne. Są ofiary i ranni w Ukrainie
Wcześniej pojawiły się doniesienia, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), Prokuratura Generalna i Policja Narodowa dokonały pomyślnej ekstradycji Rosjanina na Litwę. To pierwsza taka operacja od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę - informowała SBU.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej