W piątek w Sądzie Apelacyjnym w Helsinkach rozpoczęła się rozprawa w sprawie Rosjanina Wojsława Tordena, wysokiego rangą członka rosyjskiej skrajnie prawicowej grupy najemników Rusich - podaje fiński nadawca Yle.

W marcu ubiegłego roku tamtejszy Sąd Okręgowy skazał go na dożywocie za cztery zbrodnie wojenne popełnione w Ukrainie w 2014 roku. Torden odwołuje się od tego wyroku.

Finlandia. Rosjanin przed sądem

Zarzuty w stosunku do Rosjanina dotyczą zasadzki i wymiany ognia, do których doszło w regionie Ługańska. Zginęło wówczas 22 ukraińskich żołnierzy. Tordena oskarżono także o inne zbrodnie wojenne, w tym brutalne zabójstwo żołnierza rannego w zasadzce i zbezczeszczenie zwłok poległego żołnierza. W czasie wydarzeń posługiwał się nazwiskiem Jan Petrovski.

ZOBACZ: Rosja prze do przodu, zajmuje kolejne ukraińskie ziemie. Raport nie pozostawia wątpliwości

Torden domaga się oddalenia zarzutów lub złagodzenia wyroku - poinformował Yle. Jego obrona twierdzi, że nie brał bezpośredniego udziału w zabójstwach, a jego rola polegała raczej na propagandzie i werbowaniu.

Torden utrzymuje, że nie był zastępcą dowódcy grupy Rusich i zaprzecza, że brał udział w zasadzce.

Rozprawa w Sądzie Apelacyjnym odbywa się przy zachowaniu wzmożonych środków bezpieczeństwa. Ma potrwać do 9 lutego i będzie obejmowała osiem dni rozpraw.

Wojna w Ukrainie. Pierwsza taka ekstradycja

Wojsław Torden został aresztowany w Finlandii w sierpniu 2023 roku.

ZOBACZ: Celowali w obiekty cywilne. Są ofiary i ranni w Ukrainie

Wcześniej pojawiły się doniesienia, że ​​Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), Prokuratura Generalna i Policja Narodowa dokonały pomyślnej ekstradycji Rosjanina na Litwę. To pierwsza taka operacja od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę - informowała SBU.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni