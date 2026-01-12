Paradowała tak na Okęciu. Nie wpuszczono jej do samolotu

Straż Graniczna interweniowała w niedzielę ws. 29-letniej obywatelki Ukrainy, która poruszała się po lotnisku Chopina w Warszawie z wypisanym na czole słowem "bomba". Kobieta przekonywała, że zrobiła to w formie żartu. Funkcjonariusze wylegitymowali 29-latkę i poddali kontroli osobistej.

Funkcjonariusz Straży Granicznej w mundurze taktycznym z kamizelką i czapką, stoi na lotnisku. Za nim znajdują się tablice informacyjne z napisami "Kontrola Graniczna" i "Bramki".
Interwencja na lotnisku w Warszawie. Kobieta straszyła bombą dla żartu

W niedzielę na warszawskim lotnisku doszło do nietypowego incydentu. Funkcjonariusze z Grupy Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie otrzymali od pracowników ochrony zgłoszenie o kobiecie, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla innych podróżnych. 

 

Jak się okazało, 29-letnia obywatelka Ukrainy oczekująca na lot do Zurychu poruszała się po pirsie pasażerskim z wypisanym na czole słowem "bomba". Strażnicy niezwłocznie podjęli działania i zatrzymali kobietę w celu złożenia wyjaśnień.

 

Podczas interwencji 29-latka zachowywała się spokojnie i nie stawiała oporu. Na pytanie, dlaczego wykonała na czole taki napis, stwierdziła, że zrobiła to "dla żartu".

 

Interwencja na lotnisku. Kobieta straszyła bombą "dla żartu"

Funkcjonariusze wylegitymowali kobietę oraz odizolowali ją od innych podróżujących. 29-latka została również poddana szczegółowej kontroli osobiste. Przeszukano jej jej bagaż pod kątem posiadania niebezpiecznych przedmiotów.

 

Straż Graniczna nie wykryła jednak więcej zagrożeń.

 

 

 

Dowcip, na jaki zdecydowała się 29-latka, zakończył się dla niej mandatem w wysokości 500 złotych oraz zakazem wejścia na pokład lotu, na który oczekiwała. 

 

W związku z incydentem na warszawskim Okęciu, funkcjonariusze apelują, by podróżni nie wykorzystywali tego typu niebezpiecznych praktyk jako formę żartu. W komunikacie Nadwiślańskiej Straży Granicznej czytamy, że "bezpieczeństwo to wspólna sprawa" funkcjonariuszy i wszystkich pasażerów.

 

Przedstawiciele SG dodają, że każda sytuacja mogąca sugerować zagrożenie dla podróżujących, będzie traktowana z powagą, a sprawców podobnych wykroczeń nie ominie odpowiedzialność karna.

 

