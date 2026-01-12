W niedzielę na warszawskim lotnisku doszło do nietypowego incydentu. Funkcjonariusze z Grupy Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie otrzymali od pracowników ochrony zgłoszenie o kobiecie, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla innych podróżnych.

Jak się okazało, 29-letnia obywatelka Ukrainy oczekująca na lot do Zurychu poruszała się po pirsie pasażerskim z wypisanym na czole słowem "bomba". Strażnicy niezwłocznie podjęli działania i zatrzymali kobietę w celu złożenia wyjaśnień.

Podczas interwencji 29-latka zachowywała się spokojnie i nie stawiała oporu. Na pytanie, dlaczego wykonała na czole taki napis, stwierdziła, że zrobiła to "dla żartu".

Interwencja na lotnisku. Kobieta straszyła bombą "dla żartu"

Funkcjonariusze wylegitymowali kobietę oraz odizolowali ją od innych podróżujących. 29-latka została również poddana szczegółowej kontroli osobiste. Przeszukano jej jej bagaż pod kątem posiadania niebezpiecznych przedmiotów.

Straż Graniczna nie wykryła jednak więcej zagrożeń.

#PlacówkaSGWarszawaOkęcie interweniowano na @ChopinAirport wobec ob. 🇺🇦 oczekującej na lot do Zurychu. Poruszała się po pirsie z napisem „bomba” na czole - jak stwierdziła - dla żartu.

Ten „żart”zakończył się:

▪️ mandatem 500 zł

▪️ wycofaniem z rejsu

👉https://t.co/IWag2N9g6d pic.twitter.com/GWWclYs4Ly — Nadwiślański Oddział SG (@NadwislanskiSG) January 12, 2026

Dowcip, na jaki zdecydowała się 29-latka, zakończył się dla niej mandatem w wysokości 500 złotych oraz zakazem wejścia na pokład lotu, na który oczekiwała.

W związku z incydentem na warszawskim Okęciu, funkcjonariusze apelują, by podróżni nie wykorzystywali tego typu niebezpiecznych praktyk jako formę żartu. W komunikacie Nadwiślańskiej Straży Granicznej czytamy, że "bezpieczeństwo to wspólna sprawa" funkcjonariuszy i wszystkich pasażerów.

Przedstawiciele SG dodają, że każda sytuacja mogąca sugerować zagrożenie dla podróżujących, będzie traktowana z powagą, a sprawców podobnych wykroczeń nie ominie odpowiedzialność karna.

