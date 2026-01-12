Załączony dwustronicowy projekt upoważnia prezydenta do "podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, w tym do podjęcia negocjacji z Królestwem Danii, w celu aneksji lub nabycia Grenlandii jako terytorium Stanów Zjednoczonych". Mówi też o umożliwieniu przyspieszenia procedur, by przyjąć Grenlandię jako nowy stan.

"Postawmy sprawę jasno, nasi przeciwnicy próbują zadomowić się w Arktyce i nie możemy na to pozwolić. Zdobywając Grenlandię, uniemożliwilibyśmy naszym przeciwnikom kontrolowanie regionu Arktyki i zabezpieczylibyśmy naszą północną flankę przed Rosją i Chinami" - uzasadniał polityk.

Grenlandia. Kongresmen chce aneksji, podział wśród republikanów

Projekt nie jest pierwszą potencjalną ustawą na ten temat; podobny złożył już w styczniu 2025 roku inny słynący z kontrowersji kongresmen Andy Ogles z Tennessee.

Inicjatywa Fine'a ma znikome szanse na uchwalenie, bo w obliczu zaostrzającej się retoryki i gróźb prezydenta, że przejmie on Grenlandię "w ten lub inny sposób", przeciwko jego działaniom wypowiedział się szereg polityków partii rządzącej z liderem republikanów w Senacie Johnem Thunem na czele. Wbrew słowom prezydenta Thune powiedział w ubiegłym tygodniu, że nie uznaje działań zbrojnych za realistyczną opcję i jego zdaniem "nie jest to coś, co ktokolwiek poważnie rozważa".

Co zrobi Trump? Dyplomaci dementują twierdzenia prezydenta

Demokraci zapowiedzieli, że zgłoszą projekt rezolucji zabraniającej prezydentowi użycia siły przeciwko Grenlandii. Do głosowania na ten temat może dojść w najbliższych dniach lub tygodniach. W ubiegłym tygodniu ku irytacji prezydenta Trumpa większość Senatu wstępnie poparła projekt podobnej uchwały zabraniającej dalszego użycia siły przeciwko w Wenezueli.

Trump twierdzi, że wokół Grenlandii krążą rosyjskie i chińskie jednostki. To z kolei miałoby uzasadniać potrzebę przejęcia zwierzchnictwa nad tą wyspą. W niedzielę brytyjski dziennik "Financial Times" przekazał, że dyplomaci z krajów nordyckich odrzucają twierdzenia amerykańskiego prezydenta.

Cytowani dyplomaci, którzy brali udział w briefingach wywiadowczych NATO, powiedzieli, że w ostatnich latach nie zaobserwowano ani rosyjskich, ani chińskich okrętów, ani też okrętów podwodnych wokół Grenlandii.

