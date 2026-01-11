Wojskowi mieli odmówić Trumpowi. Chodzi o plany wobec Grenlandii

Jak napisała gazeta, "jastrzębie" w otoczeniu Donalda Trumpa, którym przewodzi jego czołowy doradca Stephen Miller, są tak zachęceni sukcesem operacji schwytania prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro, że chcą szybko zająć wyspę, zanim Chiny lub Rosja podejmą jakieś kroki.

Brytyjscy dyplomaci uważają, że Trump jest motywowany także chęcią odwrócenia uwagi amerykańskich wyborców od sytuacji gospodarczej kraju przed wyborami połowy kadencji w listopadzie tego roku, w których większość może zdobyć Partia Demokratyczna.

Trump zlecił opracowanie planu ataku na Grenlandię. Sprzeciw wojskowych

Według cytowanych źródeł, Trump zwrócił się do Połączonego Dowództwa Operacji Specjalnych (JSOC) o przygotowanie planu inwazji, ale sprzeciwili się temu wojskowi z Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, argumentując, że taka operacja byłaby nielegalna i nie zostałaby poparta przez Kongres.

ZOBACZ: Będą strzelać bez rozkazu. Tak zamierzają bronić Grenlandii

- Próbowali odwrócić uwagę Trumpa, mówiąc o mniej kontrowersyjnych działaniach, takich jak przechwytywanie rosyjskich statków z floty cieni - tajnej sieci setek statków obsługiwanych przez Moskwę w celu uniknięcia zachodnich sankcji - lub przeprowadzenie ataku na Iran - powiedziało jedno z cytowanych źródeł.

Symulacje scenariuszy. Ryzyko rozpadu NATO

"The Mail on Sunday" napisał, że dyplomaci przeprowadzili symulację scenariuszy amerykańskich działań wobec Grenlandii. W najgorszym z nich doprowadziłyby one do "zniszczenia NATO od wewnątrz".

Jak dodano, niektórzy europejscy urzędnicy podejrzewają, że to jest prawdziwy cel skupionej wokół Trumpa frakcji MAGA - ponieważ Kongres nie pozwoliłby prezydentowi na wyprowadzenie USA z NATO, zajęcie Grenlandii doprowadziłoby do faktycznego rozpadu Sojuszu.

ZOBACZ: Rośnie napięcie wokół Grenlandii. Prezydent USA zagroził "trudniejszym sposobem"

Z kolei kompromisowy scenariusz zakłada, że Dania zagwarantowałaby amerykańskim wojskom pełen dostęp do Grenlandii i zapewniłaby, że żadnego dostępu nie będą mieć Chiny i Rosja.

Według przywoływanych symulacji, Trump może zacząć od scenariusza eskalacyjnego, aby później przejść do kompromisowego.

Europejscy urzędnicy obawiają się jednak, że ze względu na krótkie okno możliwości - które może zostać zamknięte wyborami do Kongresu - Trump podejmie działania raczej szybciej niż później, tak aby zawrzeć porozumienie 7 lipca, podczas szczytu NATO w Ankarze.

Trump wskazuje na Chiny i Rosję. Nordyccy dyplomaci zaprzeczają

Trump twierdzi, że wokół Grenlandii krążą rosyjskie i chińskie jednostki. To z kolei miałoby uzasadniać potrzebę przejęcia zwierzchnictwa nad tą wyspą. W niedzielę brytyjski dziennik "Financial Times" przekazał, że dyplomaci z krajów nordyckich odrzucają twierdzenia amerykańskiego prezydenta.

Cytowani dyplomaci, którzy brali udział w briefingach wywiadowczych NATO, powiedzieli, że w ostatnich latach nie zaobserwowano ani rosyjskich, ani chińskich okrętów, ani też okrętów podwodnych wokół Grenlandii.

"FT" przywołał też wypowiedź ministra spraw zagranicznych Norwegii Espena Bartha Eide, który również odrzucił te twierdzenia. - Nie jest prawdą, że w okolicy Grenlandii obserwuje się dużą aktywność Rosji lub Chin. W naszym sąsiedztwie ona istnieje. Jednak w okolicy Grenlandii jest jej bardzo mało - powiedział w weekend norweskiej stacji telewizyjnej NRK.

