Zaginęła 37-letnia Emilia Kwiecień. Policja prosi o pomoc

Trwają poszukiwania 37-lentniej Emilii Kwiecień, która we wtorek późnym wieczorem wysiadła z samochodu w pobliżu miejscowości Okuninka i oddaliła się w nieznanym kierunku. Kobieta mimo mrozu nie miała na sobie kurtki, w pojeździe zostawiała też swój telefon. Policja prosi o pomoc.

Zdjęcie przedstawia zbliżenie na twarz zaginionej Emilii Kwiecień oraz grupę policjantów pracujących w terenie.
Policja poszukuje zaginionej Emilii Kwiecień

Policja od kilku dni poszukuje zaginionej Emilii Kwiecień. Kobieta we wtorek po godzinie 22 między miejscowościami Włodawa i Okuninka wysiadła z samochodu na wysokości stawów rybnych przy rzece Włodawka i oddaliła w nieznanym kierunku. 

 

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 37-latka opuściła pojazd bez kurtki i telefonu. Zaginiona miała na sobie różową bluzę, granatowe jeansy i krótkie, czarne kozaki. Miała też płócienną torbę zakupową. 

 

Emilia Kwiecień ma około 180 cm wzrostu, ciemne, długie włosy i ciemne oczy.

Emilia Kwiecień zaginęła pod Włodawą. Policja prosi o pomoc

Policja zwróciła się o pomoc do osób, które 6 stycznia poruszały się trasą W812 Włodawa - Chełm i w okolicy miejscowości Okuninka "widziały kobietę,  która prawdopodobnie zatrzymywała samochody, a wyglądem przypominała osobę zaginioną".

 

Funkcjonariusze poprosili też kierowców, których pojazdy są wyposażone w wideorejestratory, aby przejrzeli swoje nagrania, jeśli we wtorek wieczorem poruszali się tą trasą. 

 

Świadkowie proszeni są o osobiste stawienie się na komendzie we Włodawie, albo kontakt telefoniczny pod nr 478 132 210 lub bezpośrednio z funkcjonariuszami odpowiedzialnymi za prowadzenie poszukiwań - 478 132 123, 690 689 535.

 

"Każda informacja może mieć znaczenie" - podkreślili policjanci.

 

