Policja od kilku dni poszukuje zaginionej Emilii Kwiecień. Kobieta we wtorek po godzinie 22 między miejscowościami Włodawa i Okuninka wysiadła z samochodu na wysokości stawów rybnych przy rzece Włodawka i oddaliła w nieznanym kierunku.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 37-latka opuściła pojazd bez kurtki i telefonu. Zaginiona miała na sobie różową bluzę, granatowe jeansy i krótkie, czarne kozaki. Miała też płócienną torbę zakupową.

Emilia Kwiecień ma około 180 cm wzrostu, ciemne, długie włosy i ciemne oczy.

Emilia Kwiecień zaginęła pod Włodawą. Policja prosi o pomoc

Policja zwróciła się o pomoc do osób, które 6 stycznia poruszały się trasą W812 Włodawa - Chełm i w okolicy miejscowości Okuninka "widziały kobietę, która prawdopodobnie zatrzymywała samochody, a wyglądem przypominała osobę zaginioną".

Funkcjonariusze poprosili też kierowców, których pojazdy są wyposażone w wideorejestratory, aby przejrzeli swoje nagrania, jeśli we wtorek wieczorem poruszali się tą trasą.

Świadkowie proszeni są o osobiste stawienie się na komendzie we Włodawie, albo kontakt telefoniczny pod nr 478 132 210 lub bezpośrednio z funkcjonariuszami odpowiedzialnymi za prowadzenie poszukiwań - 478 132 123, 690 689 535.

"Każda informacja może mieć znaczenie" - podkreślili policjanci.

