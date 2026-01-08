Dowódca plutonu jednego z warszawskich oddziałów prewencji usłyszał zarzut zgwałcenia policjantki i zmuszenia jej do poddania się innej czynności seksualnej. Ofiarą 41-latka miała być 22-letnia policjantka. Do zdarzenia miało dojść w sobotę (3 stycznia) podczas libacji alkoholowej w koszarach oddziału prewencji policji w Piasecznie.

Funkcjonariusz, który podczas zdarzenia miał być pod wpływem alkoholu, został zawieszony i objęty postępowaniem dyscyplinarnym. Sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt. Szef KSP wszczął postępowanie w sprawie zwolnienia go ze służby.

Skandal w policji. Wdrożono kolejne postępowanie

W czwartek służby przekazały, że zostało także wdrożone postępowanie wobec dowódcy plutonu IX Kompanii Warszawskiego Oddziału Prewencji. Dowódca podczas zdarzeń w Piasecznie pił alkohol z podejrzanym. Może zostać zwolniony ze stanowiska dowódcy plutonu.

"Decyzją Komendanta Stołecznego Policji wdrożono postępowanie w kierunku zwolnienia z zajmowanego stanowiska dowódcy plutonu ze stanu IX Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, uczestniczącego w dniu 3 stycznia br. w spotkaniu połączonym ze spożywaniem alkoholu na terenie jednostki Policji" - przekazano w komunikacie opublikowanym w czwartek w mediach społecznościowych.

Wcześniej odwołany został zastępca dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie z zajmowanego stanowiska "w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez podległego mu funkcjonariusza, nad którego kompanią sprawował nadzór służbowy".

Echa skandalu w Piasecznie. "Uruchomione zostały wszelkie procedury"

Do wykorzystania policjantki miało dojść 3 stycznia. Poszkodowana policjantka przebywa pod opieką psychologa. Kontrole w jednostce zarządzili komendanci główny i stołeczny. Postępowanie sprawdzające prowadzi również inspektor nadzoru wewnętrznego w MSWiA.

W programie "Graffiti" minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że w tej sprawie nie doszło do "zamiatania pod dywan".

- To jest bardzo dobra informacja przede wszystkim dla obywateli. Bez względu na to, kto jakie stanowisko zajmuje, czy jest w mundurze, czy jest w służbach, czy jest Kowalskim, który popełnia przestępstwa. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa - mówił minister sprawiedliwości.

O sprawę był także pytany szef MSWiA Marcin Kierwiński.

- Zaraz po tym strasznym wydarzeniu, po tym gwałcie, uruchomione zostały wszelkie procedury wewnętrzne w policji. Warto powiedzieć, że po mniej niż 12 godzinach ten funkcjonariusz został aresztowany, teraz przebywa w areszcie - stwierdził minister spraw wewnętrznych i administracji w TVN24. Zapewnił też, że "tego typu przypadki będą wypalane rozgrzanym żelazem".

