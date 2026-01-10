- Wiem, jak jest zimno, jest mróz, ale nikt nie powstrzyma gorących serc, aby być dzisiaj tutaj i modlić się - mówił prezydent Karol Nawrocki, który w sobotę uczestniczył w pielgrzymce na Jasną Górę. Częstochowa z inicjatywy ks. Jarosław Wąsowicza przyjęła na modlitwę kibiców z całej Polski.

Gdy prezydent wchodził na mównicę, słychać było skandowane "Lechia Gdańsk". Nawrocki stwierdził, że kibice zebrali się tam, żeby pokazać, że ludzie jednoczą się w miłosierdziu do innych osób i do Polski.

- Tak Rzeczpospolita Polska i Bóg spotkały nas dzisiaj tutaj. A pod piękną biało-czerwoną flagą, która tam powiewa (...), jest miejsce dla nas wszystkich. I dla tych, którzy przyjechali z Kędzierzyna-Koźla i dla kibiców Wisły, Cracovii, Arki, Lechii, Lecha Poznań. Jest miejsce dla wszystkich, i dla kibiców Jagielloni Białystok, którzy są tutaj. Wszystkich was pozdrawiam - wymieniał.

Karol Nawrocki: Udało się ochronić hasło "Bóg, honor, ojczyzna"

Prezydent stwierdził, że wszyscy zgromadzeni na pielgrzymce żyją w czasach, w których muszą być razem. "Bóg, honor i ojczyzna" - skandowali kibice po jego słowach. - Jestem jednym z was - mówił Nawrocki, przypominając, że nie pierwszy raz bierze udział w tej pielgrzymce.

- I dzięki waszej odwadze i temu, że stadionów nie dotknęła propaganda i chwilowe ideologiczne mody, także dlatego zostałem prezydentem i za to wam dziękuję - zwrócił się do tłumu. Po tym skandowane hasła zmieniły się na powtarzane "Karol, Karol".

Głowa państwa podkreśliła, że udało się obronić hasło "Bóg, honor, ojczyzna", a Polska jest miejscem dla wszystkich. Wskazywał przy tym, iż zdołano zapewnić Polsce bezpieczeństwo, zadbać o dobrobyt, zabezpieczyć granice i zapobiec nielegalnej migracji.

- Chcę się też zwrócić do braci naszych, którzy oglądają nas za sprawą mediów. (...) Do naszych braci, którzy nie zauważają belki w swoim oku, a widzą drzazgę w oku różnych polskich środowisk, także w środowisku kibiców. Do tych, którzy chcą wyznaczać moralne standardy, rozliczać środowiska kibiców, wczoraj rolników, czasami także służb mundurowych, a skupiają się na tym, aby niszczyć drugiego człowieka - mówił.

Upomniał także dziennikarzy, którzy jego zdaniem pozwalają sobie na recenzję środowiska kibiców, podczas gdy ich pracą jest "niszczyć innych ludzi". - Chcę się zwrócić do tych polityków, którzy przez lata ubliżali środowisku kibiców, a sami ukrywają się pod immunitetami w polskim parlamencie, zamiast zmierzyć się z prawem - powiedział prezydent.

Prezydent przytoczył słowa Jezusa. "Miłujcie"

- Miłujcie tych, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was i prześladują, ale módlcie się także za tych, którzy chcą was zniszczyć i wam szkodzą - mówił Karol Nawrocki, podkreślając, że to właśnie głosił Jezus.

Według prezydenta pielgrzymka kibiców jest sztandarowym przykładem, jak środowisko to potrafi się jednoczyć. Choć - jak przypominał - na co dzień każdy z nich kibicuje innej drużynie, stają w końcu ramię w ramię, by wspólnie podążać Ewangelią.

- A niektórzy nie potrafią (się jednoczyć - red.), a chcą nas rozliczać - podsumował Karol Nawrocki.

Jak informowała Kancelaria Prezydenta, Karol Nawrocki bierze udział w odbywającej się na Jasnej Górze XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców pod hasłem "Ciebie Boga Wysławiamy". Pierwsza pielgrzymka odbyła się w 2009 r. Organizatorem corocznych spotkań kibiców jest ks. dr hab. Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta, salezjanin, historyk i archiwista, kibic Lechii Gdańsk, od lat zaangażowany w działalność patriotyczną i społeczną.

