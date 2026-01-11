Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę alerty pierwszego stopnia przed intensywnym śniegiem oraz zawiejami i zamieciami dla kilku województw na północy, w centrum i na południu Polski. W mocy pozostają również ostrzeżenia drugiego stopnia dla północnego i południowego krańca Polski, gdzie przewiduje się przyrost pokrywy śnieżnej do 50 cm.

Śnieg, zawieje i zamiecie. Sypią się alerty IMGW i RCB

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części woj. kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, południowej części woj. podkarpackiego i małopolskiego oraz dla zachodniego Mazowsza.

Prognozowane są tam opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 10 cm do 15 cm oraz północno-zachodni wiatr o średniej prędkości do 25 km/h, w porywach do 50 km/h, który może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do niedzieli do końca dnia.

ZOBACZ: Kolejny atak zimy. Alert RCB, Wojska Obrony Terytorialnej w gotowości

IMGW wydał również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi dla woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz części woj. dolnośląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Na tych obszarach prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach około 55 km/h, z północnego zachodu. Lokalnie możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do niedzieli do godz. 20, w niektórych miejscach do poniedziałkowego poranka lub południa.

Śnieżyce nad Polską. Pomarańczowe alerty na północy i południu kraju

W mocy pozostają ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, części woj. zachodniopomorskiego oraz południowego obszaru woj. śląskiego i małopolskiego. Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20-30 cm, a lokalnie do około 50 cm. Alerty obowiązywać będą do poniedziałkowego popołudnia.

Do niedzieli do końca dnia obowiązują również ostrzeżenia drugiego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi dla północno-wschodniego krańca woj. zachodniopomorskiego oraz dla północnej części woj. pomorskiego, gdzie prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych.

Pozostałe ostrzeżenia dotyczą silnego wiatru na wybrzeżu oraz siarczystego mrozu w okolicy Suwałk.

ZOBACZ: Tragiczny bilans mrozów, są ofiary. Pilny komunikat RCB

Przed groźnymi zimowymi zjawiskami ostrzegało już w sobotę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! Dziś i jutro (10/11.01) prognozowane są intensywne opady śniegu. Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty pogodowe" - czytamy w komunikacie.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni