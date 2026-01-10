Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla woj. pomorskiego, powiatu elbląskiego w woj. warmińsko-mazurskim, części woj. zachodniopomorskiego (powiaty białogardzki, Koszalin, koszaliński, sławieński, szczecinecki) oraz południowego obszaru woj. śląskiego i małopolskiego.

Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20-30 cm, a lokalnie do około 50 cm. Alerty obowiązywać będą od godz. 15 w sobotę do poniedziałkowego popołudnia.

Atak zimy na północy kraju. Wydano ostrzeżenia

Alert przed intensywnymi opadami śniegu wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dla woj. pomorskiego, części woj. zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego, małopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Zalecane jest zachowanie ostrożności na drogach i chodnikach oraz śledzenie komunikatów pogodowych.

❗️AKTUALIZACJA❗️



Alert RCB został wysłany także do osób przebywających na terenie części:

➡️woj. śląskiego (powiaty: bielski, Bielsko-Biała, cieszyński i żywiecki);

➡️woj. kujawsko-pomorskiego (powiaty: świecki, tucholski, Grudziądz, grudziądzki);

➡️woj. małopolskiego (powiaty:… https://t.co/8PZByclFZk pic.twitter.com/SV1LEqQLfd — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) January 10, 2026

Ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla części woj. zachodniopomorskiego (powiaty drawski, gryficki, kołobrzeski, łobeski, świdwiński, wałecki), części woj. kujawsko-pomorskiego, zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego oraz północnego krańca woj. wielkopolskiego.

Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do 20 cm. Ostrzeżenie obowiązywać będzie od soboty po południu do niedzieli do godz. 15.

Zamiecie śnieżne, silny wiatr i mróz. IMGW przestrzega

IMGW wydał również ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami śnieżnymi dla północno-wschodniego krańca woj. zachodniopomorskiego (powiaty kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński) oraz dla północnej części woj. pomorskiego, gdzie prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych. Ostrzeżenie obowiązywać będzie od godz. 14 w sobotę do niedzieli do końca dnia.

Ostrzeżenie I stopnia przed zamieciami śnieżnymi wydano dla woj. pomorskiego i południowej części dolnośląskiego. Od soboty po południu do niedzieli do końca dnia prognozowane są tam zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach do 55 km/h, z kierunków północnych.

Dla północnych krańców woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego wydano ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem. Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych. Najsilniejszy wiatr wystąpi w strefie wybrzeża. Ostrzeżenie obowiązywać będzie od godzin popołudniowych w sobotę do niedzieli wieczorem.

Dodatkowo ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem obowiązują na terenie woj. podkarpackiego oraz na południowych obszarach woj. małopolskiego, lubuskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Prognozuje się tam temperaturę minimalną w nocy miejscami od minus 18 st. C do minus 15 st. C, a w rejonach podgórskich około minus 20 st. C.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od minus 13 st. C do minus 10 st. Ostrzeżenia pozostają w mocy do niedzieli rano.

W związku z sytuacją meteorologiczną wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o wydaniu alertu gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak przekazał szef resortu we wpisie na portalu X, wprowadzony został "skrócony czas gotowości dla żołnierzy WOT do wsparcia samorządów lokalnych w ewentualnym zwalczaniu skutków zjawisk pogodowych".

"Żołnierze Brygad OT: 3 Podkarpackiej, 4 Warmińsko-Mazurskiej, 7 Pomorskiej, 8 Kujawsko-Pomorskiej, 10 Świętokrzyskiej, 11 Małopolskiej, 13 Śląskiej oraz 14 Zachodniopomorskiej mogą otrzymać wezwanie do jednostki w czasie do sześciu godzin od otrzymania sygnału alarmowego" - czytamy we wpisie.

ALERT GOTOWOŚCI WOT❗

Monitorujemy sytuację meteorologiczną w kraju. Dlatego wprowadzamy skrócony czas gotowości dla żołnierzy WOT do wsparcia samorządów lokalnych w ewentualnym zwalczaniu skutków zjawisk pogodowych.

⏰ Żołnierze Brygad OT:

3 Podkarpackiej, 4… pic.twitter.com/EzL9804RG7 — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) January 10, 2026

ps / PAP / polsatnews.pl