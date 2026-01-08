Mocne słowa Macrona o USA. "Odwracają się od swoich sojuszników"

W czwartek prezydent Francji Emmanuel Macron wygłosił dla francuskich dyplomatów noworoczne przemówienie, w którym jak co roku zarysował ramy polityki zagranicznej Francji na nadchodzące 12 miesięcy.

W ostrych słowach skrytykował w nim politykę prowadzoną przez USA.

ZOBACZ: "Musimy budzić strach". Emmanuel Macron ogłosił budowę lotniskowca

- Stany Zjednoczone są ugruntowaną potęgą, która jednak stopniowo odwraca się od części swoich sojuszników i wyłamuje się z międzynarodowych zasad, które do niedawna jeszcze promowała - powiedział Macron.

- Instytucje wielostronne działają coraz mniej skutecznie. Żyjemy w świecie wielkich potęg, z realną pokusą dzielenia świata - przekazał prezydent Francji.

Macron ostro o polityce Donalda Trumpa: Wyłamuje się z międzynarodowych zasad

W ocenie Macrona odpowiedzią na nową sytuację ze strony Europy powinna być konsolidacja oraz inwestycje w cyfrową suwerenność. Ważną rolę mają w tym odgrywać europejskie akty o usługach cyfrowych (DSA) i rynkach cyfrowych (DMA). "To dwa rozporządzenia, które muszą zostać obronione" - powiedział Macron.

Według francuskiego prezydenta zapewniają one Europie "kontrolowaną przestrzeń informacyjną, w której wymiana opinii może odbywać się całkowicie swobodnie, ale w której wybory nie są dokonywane przez algorytmy kilku osób".

ZOBACZ: Ambasador USA z propozycją dla Polski. Padła też przestroga

Krytyczny wobec europejskich regulacji sektora IT jest Biały Dom. "Unia Europejska i niektóre państwa członkowskie UE nadal prowadzą dyskryminacyjne i nękające procesy sądowe, nakładają podatki, grzywny i wydają dyrektywy przeciwko Stanom Zjednoczonym" - przekazało w kontekście DMA i DSA Biuro Przedstawiciela Handlowego USA.

Stany Zjednoczone zagroziły, że w odpowiedzi na kary nakładane na podstawie DMA i DSA na amerykańskie korporacje IT, Biały Dom wprowadzi środki odwetowe wobec europejskich dostawców usług IT, jak SAP, Spotify, Siemens czy DHL.

