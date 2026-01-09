Bryła lodu spadła z tira i raniła kobietę. Policja szuka kierowcy

Kierowca Audi wyprzedzał ciężarówkę na ekspresówce, gdy nagle z jej naczepy oderwała się potężna bryła lodu, która przebiła szybę czołową auta. Uderzenie było na tyle silne, że pasażerka samochodu doznała obrażeń twarzoczaszki.

Uszkodzona przednia szyba samochodu osobowego po uderzeniu bryłą lodu.
Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie
Bryła lodu spadła z naczepy ciężarki i przebiła szybę samochodu osobowego

Kierujący Audi poruszał się lewym pasem i wykonywał manewr wyprzedzania ciągnika siodłowego z naczepą. W trakcie tego manewru z naczepy ciężarówki oderwała się bryła lodu, która przebiła szybę czołową auta osobowego.

 

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło we wtorek na drodze ekspresowej S5 w kierunku Poznania, w rejonie MOP Pierzyska.

Pierzysko. Bryła lodu przebiła szybę czołową osobówki

Siła uderzenia była na tyle duża, że pasażerka Audi doznała obrażeń twarzoczaszki i została przewieziona do szpitala.

 

Kierowca ciężarówki oddalił się z miejsca zdarzenia, prawdopodobnie nie zdając sobie sprawy z tego, co się stało.

 

Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Gniezna.

 

ZOBACZ: Zapaliła podczas tankowania. Polskie auto spłonęło w Niemczech

 

Funkcjonariusze przypominają, że nieodśnieżony pojazd może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Policja może ukarać kierowcę takiego pojazdu mandatem w wysokości co najmniej 1500 złotych (art. 86 §1 Kodeksu wykroczeń) lub skierować sprawę do sądu.

 

Jeśli poszkodowany dozna poważnych obrażeń, a zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek, sprawca może odpowiadać z art. 177 Kodeksu karnego, co zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku śmierci - nawet do 8 lat.

 

Monika Bortnowska / polsatnews.pl
