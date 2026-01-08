Zapaliła podczas tankowania. Polskie auto spłonęło w Niemczech

Mercedes z polskimi tablicami rejestracyjnymi doszczętnie spłonął w Niemczech, ponieważ ktoś zapalił papierosa w czasie, gdy druga osoba tankowała pojazd. Obie podróżujące autem osoby przewieziono do szpitala. Stan poszkodowanych nie jest znany.

Samochód osobowy objęty płomieniami, obok strażak w akcji.
Polizei NRW Oberhausen
Mercedes na polskich tablicach rejestracyjnych spłonął w Niemczech. Wszystko przez zapalonego papierosa

Serwis Münster Aktuell informuje, że pożar auta z polskimi tablicami rejestracyjnymi wybuchł w środę ok. godz. 19:50 w zaułku w pobliżu popularnego aquaparku w Oberhausen.

 

Po przybyciu na miejsce policjanci i strażacy zastali samochód całkowicie objęty płomieniami. Natychmiast przystąpiono do akcji gaśniczej.

 

Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że jedna z osób próbowała uzupełnić paliwo w baku przy użyciu kanistra. "Benzyna najwyraźniej rozlała się na boki i przód samochodu. W tym samym czasie inna osoba obecna na miejscu zapaliła papierosa. Miało to katastrofalne skutki: pojazd wkrótce stanął w płomieniach" - poinformowała niemiecka policja. 

 

Mercedes spłonął doszczętnie. Bo zapaliła papierosa podczas tankowania

Mercedes z polskimi tablicami rejestracyjnymi został doszczętnie zniszczony. Wśród przedmiotów znalezionych w pobliżu pojazdu znajdował się kanister z benzyną i dwie paczki papierosów. 

 

W pożarze ranni zostali 38-letni mężczyzna i 29-letnia kobieta. Oboje zostali przewiezieni do szpitala. Spalony pojazd został zabezpieczony i odholowany.


"Dlaczego palenie szkodzi nie tylko zdrowiu, ale i mieniu, zostało dobitnie pokazane w środę wieczorem" - podkreśliła w komunikacie  niemiecka policja.

 

adg / polsatnews.pl
