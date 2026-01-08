W programie "Graffiti" Grzegorz Kępka zapytał ministra sprawiedliwości o sprawę 41-letniego dowódcy jednej z kompanii prewencji policji KSP, który usłyszał zarzut gwałtu i wymuszenia innej czynności seksualnej. Jego ofiarą miała paść 22-letnia policjantka, a do zdarzenia doszło podczas libacji alkoholowej w koszarach oddziału prewencji policji w Piasecznie. Funkcjonariusz został zawieszony, tymczasowo aresztowany i objęty postępowaniem dyscyplinarnym.

Waldemar Żurek: Nie ma zamiatania sprawy pod dywan

- Nie ma zamiatania sprawy pod dywan i to jest bardzo dobra informacja przede wszystkim dla obywateli. Bez względu na to, kto jakie stanowisko zajmuje, czy jest w mundurze, czy jest w służbach, czy jest Kowalskim, który popełnia przestępstwa - wszyscy jesteśmy równi wobec prawa - powiedział minister sprawiedliwości.

Zdaniem Waldemara Żurek "system zadziałał". - Oczywiście dramatem jest to, że w takim miejscu, wśród ludzi, którzy powinni przestrzegać prawa dzieją się takie rzeczy, ale ja, jako były sędzia, zawsze mówię: "czekajmy na wyrok" - powiedział Waldemar Żurek.

Minister odniósł się również do wpisu prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który napisał: "Ze strony rządzących - zmowa milczenia. Mieliśmy się o tym nie dowiedzieć? Nadzór przełożonych? Procedury? Bezpieczeństwo kobiet? Fikcja".

- Nie jest fikcją, dlatego że mamy tutaj konkretne decyzje procesowe, więc widać, że jak ta sprawa wyszła na zewnątrz, to nikt jej nie zlekceważył - powiedział.



Podkreślił, że "służby w tym wypadku zadziałały". - Ogromny szacunek dla tych, którzy prowadzili tę sprawę i doprowadzili do tego, że mamy podejrzanego - dodał.

Dymisja Marcina Kierwińskiego? "Te zarzuty są irracjonalne"

Waldemar Żurek podkreślił, że takie sytuacje mają miejsce na całym świecie. - Patologia związana z takimi sytuacjami występuje w różnych służbach, w różnych krajach. Dla mnie jest bardzo istotne, że ta sytuacja wyszła - powiedział.

- Oczywiście, to nie jest tak, że my jesteśmy w stanie wyeliminować w 100 proc. takie przypadki - dodał.

Dopytywany o głosy opozycji, że w związku ze sprawą powinno dojść do dymisji ministra Marcina Kierwińskiego, szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który nadzoruje policję, Żurek odparł, że "to jest zupełne nieporozumienie".

- To jest zupełne nieporozumienie. (...) To, że wychodzi taka sytuacja i że służby zadziałały, to znaczy, że zadziałał system, więc wydaje się, że tutaj te zarzuty są irracjonalne - wyjaśnił.

- Gdybyśmy naprawdę za każdą czarną owcę chcieli każdego ministra podawać do dymisji, to rząd by upadał co miesiąc - dodał Żurek.

