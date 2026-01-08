Główny Urząd Statystyczny przedstawił w czwartek dane dotyczące cen mieszkań w ostatnim kwartale 2025 roku. Wynika z nich, że w październiku, listopadzie i grudniu ceny lokali wzrosły w każdym województwie.

Ceny mieszkań rosną. Najnowsze dane GUS

Największy wzrost cen mieszkań odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim (o 2,1 proc.), warmińsko mazurskim (o 1,9 proc.) i podlaskim (o 1, 8 proc.).



Dalej w zestawieniu są ceny lokali w Wielkopolsce (o 1,6 proc.), Świętokrzyskiem (o 1,4 proc), na Opolszczyźnie (o 1,4 proc.) i Lubuskiem (o 1,4 proc.).

Podwyżka nastąpiła też w woj. pomorskim (o 1,1 proc.) oraz woj. śląskim (o 0,8 proc.), małopolskim ( o 0,7 proc.) i mazowieckim (o 0, 6 proc).



Z danych GUS wynika, że najniższą podwyżkę cen mieszkań odnotowano w woj. dolnośląskim (o 0,5 proc.) i zachodniopomorskim (o 0,5 proc.) oraz w łodzkim ( o 0,4 proc) , podkarpackim (o 0,4 proc.) i lubelskim (o 0,3 proc.).

Ile mieszkań sprzedano w 2025 roku? Nowe dane

Z kolei z danych Otodom wynika, że deweloperzy w 2025 r. sprzedali ponad 40,5 tys. mieszkań - o 9 proc. więcej w ujęciu rocznym.



Autorzy raportu ocenili, że sytuacja na siedmiu najważniejszych rynkach deweloperskich (Warszawa, Poznań, Trójmiasto, Wrocław, Łódź, Katowice i Kraków) w 2025 roku pozytywnie zaskoczyła, a dane dotyczące sprzedaży - ich zdaniem - są wynikiem ożywienia popytu po obniżkach stóp procentowych.

Zdaniem ekspertów portalu ożywienie popytu napędzane było m.in. obniżkami stóp procentowych. W 2025 r. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o łącznie 175 punktów bazowych. Pierwsza obniżka miała miejsce w maju, a ostatnia - w grudniu; stopa referencyjna spadła wówczas do 4 proc.



Sprzedaż w całym 2025 r. wyniosła 40,7 tys. lokali. Deweloperzy najwięcej mieszkań sprzedali w stolicy kraju (13,1 tys.), w Krakowie (6,4 tys.) oraz w Trójmieście (5,7 tys.). Nieco mniej sprzedano we Wrocławiu (5,4 tys.), w Poznaniu (4,4 tys.), Łodzi (4 tys.) oraz Katowicach (1,8 tys.).

