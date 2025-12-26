"Czego obawia się Pan/Pani najbardziej w 2026 roku?" - zapytano uczestników badania United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski.

Najwięcej, bo 47,5 proc. pytanych odpowiedziało, że martwi się o problemy z dostępem do służby zdrowia. Na drugim miejscu uplasowała się z kolei kwestia stanu zdrowia własnego i bliskich osób. Choroba w rodzinie jest powodem do obaw dla 45,3 proc. badanych.

Obawy Polaków na najbliższy rok. Inflacja, wojna i spory polityczne

Wśród zmartwień Polaków znajdują się również kwestie geopolityczne i niestabilność wewnętrzna kraju. 44,2 proc. osób biorących udział w badaniu wskazała, że w 2026 roku obawia się zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski. Niestabilność polityczna i spory wewnętrzne martwią zaś 43,3 proc. ankietowanych.

Jako kolejne obawy Polacy wymienili m.in. wzrost kosztów życia, takich jak rachunki czy ceny żywności (41,5 proc.), utratę pracy lub źródła dochodów (21,8 proc.) oraz zmiany klimatyczne i gwałtowne zjawiska pogodowe (7,9 proc.).

Uczestnicy badania United Surveys mieli do wyboru trzy opcje, które są dla nich najbardziej stresujące w perspektywie nadchodzących dwunastu miesięcy. Zdania w tej sprawie nie wyraziło 2,4 proc. badanych, a wariant "inne" wybrało 0,6 proc. osób.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 19-21 grudnia 2025 roku metodą CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (ankiety internetowe) na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków.

