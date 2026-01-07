Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS) zapytał ukraińskich obywateli, czy prezydent USA Donald Trump prowadzi politykę wspierającą Ukrainę ws. wojny z Rosją.

Jak podaje portal Europejska Prawda, aż 74 proc. uczestników badania stwierdziło, że prezydentura Trumpa jest niekorzystna dla Ukrainy. W poprzednim sondażu przeprowadzonym na przełomie maja i czerwca zdanie to podzielało 72 proc. ankietowanych.

Działania prezydenta Donalda Trumpa popiera zaś 14 proc. respondentów (wcześniej odsetek ten wynosił 16 proc.). Odpowiedzi na pytanie sondażowe nie potrafiło wskazać 12 proc. osób.

Ukraińcy o Trumpie, NATO i Unii Europejskiej. Nowy sondaż

W grudniowym badaniu przeanalizowano również nastroje Ukraińców wobec USA, NATO oraz sojuszników z Europy i Unii Europejskiej. W porównaniu z grudniem 2024 roku, społeczeństwo ukraińskie zdecydowanie straciło zaufanie do Stanów Zjednoczonych.

Polityce USA ufa dziś 18 proc. ankietowanych (przed rokiem było to aż 41 proc.). Z kolei odsetek osób, które deklarują brak poparcia dla działań Ameryki wobec Ukrainy, wynosi dziś 52 proc. (wcześniej było to 24 proc.). Opinii w tej sprawie nie ma 30 proc. głosujących.

Podobnie prezentuje się postawa Ukraińców wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zaufanie do NATO deklaruje dziś 30 proc. badanych (w porównaniu z 43 proc. w zeszłym roku). Gwarancjom bezpieczeństwa NATO nie wierzy zaś 43 proc. ankietowanych (w grudniu 2024 roku było to 25 proc.).

Jak wynika z sondażu KMIS, Ukraińcy są dziś dużo bardziej skłonni zaufać Unii Europejskiej. 48 proc. respondentów uważa tę organizację za przyjazną interesom Ukrainy i chciałoby, aby stała się ona jej państwem członkowskim (wcześniej było to 46 proc.). Przeciwnego zdania jest zaś 26 proc. ankietowanych (przed rokiem odsetek ten wynosił 19 proc.)

Ponadto, większość respondentów (55 proc.) twierdzi, że Europa nadal jest zmotywowana, by pomóc Ukrainie i zakończyć wojnę na uczciwych zasadach. Jednocześnie, jedna trzecia ankietowanych (33 proc.) uważa, że europejscy liderzy są zmęczeni konfliktem rosyjsko-ukraińskim i przystaną na "niesprawiedliwe" warunki pokojowe Władimira Putina.

Badanie zostało przeprowadzone przez KIIS w dniach 26 listopada – 29 grudnia metodą wywiadów telefonicznych. W badaniu wzięło udział 1001 respondentów. Badanie przeprowadzono wśród dorosłych obywateli Ukrainy, którzy w momencie badania mieszkali na terytorium kontrolowanym przez rząd Ukrainy.

