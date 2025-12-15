Ukraińcy oceniają plan pokojowy. Wariant rosyjski "nie do przyjęcia"

Na potrzeby badania KIIS przedstawił dwie skrócone wersje planu na zakończenie wojny w Ukrainie - tę zaproponowaną przez Rosję i tę sformułowaną przez liderów państw europejskich.

Aż trzy czwarte ankietowanych obywateli Ukrainy oceniło, że warunki rosyjskiego planu pokojowego są "absolutnie nie do przyjęcia".

Zaledwie 17 proc. Ukraińców jest gotowych przystać na propozycje Władimira Putina, w tym poddanie Donbasu, ograniczenie liczebności wojsk Ukrainy do 600 tys. żołnierzy i brak jednoznacznej gwarancji bezpieczeństwa.

Niemal tyle samo, bo 72 proc. respondentów uznało, że najlepszym rozwiązaniem dla Ukrainy byłby plan pokojowy opracowany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i jego sojuszników z Europy. Tylko 14 proc. zdecydowanie go odrzuca.

Ukraińcy o planie pokojowym. Wariant rosyjski nie do przyjęcia

Instytut zbadał także nastroje Ukraińców, jeśli chodzi o termin podpisania porozumień pokojowych. Tylko 9 proc. uczestników badania przewiduje, że wojna zakończy się na początku 2026 roku. W zakończenie wojny w pierwszej połowie przyszłego roku wierzy zaś jedynie 14 proc. Ukraińców.

Chłodne podejście do trwających negocjacji pokojowych nie gasi jednak w Ukraińcach woli walki. Większość obywateli (63 proc.) deklaruje, że jest w stanie znosić wojnę tak długo, jak będzie to konieczne.

Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy Ukraińcy nie stracili zaufania do Unii Europejskiej. Podobnie jak w grudniu 2024 roku, UE ufa 49 proc. obywateli, po przeciwnej stronie jest zaś 23 proc. badanych.

W tym samym czasie znacznie zmalało jednak zaufanie do USA. W ciągu roku spadło ono z 41 proc. do zaledwie 21 proc.

Jednocześnie, Ukraińcy deklarują wysokie wsparcie dla prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W tym przypadku również nie zanotowano większych zmian - dziś prezydentowi ufa 61 proc. obywateli. Zmiany głowy państwa oczekuje z kolei 32 proc. Ukraińców.

Rozmowy pokojowe w Berlinie. Europa i USA dla Ukrainy

W niedzielny wieczór odbyło się kolejne, ponad pięciogodzinne spotkanie delegacji USA i Ukrainy ws. zawieszenia broni na froncie. Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff poinformował, że dalsza część negocjacji odbędzie się w poniedziałek rano.

Jak podała agencja AFP, w poniedziałkowe przedpołudnie strona amerykańska i ukraińska, w skład której wchodzi prezydent, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy oraz szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, wznowiły rozmowy pokojowe.

W poniedziałek wieczorem Wołodymyr Zełenski ma zostać przyjęty w Urzędzie Kanclerskim przez szefa rządu Niemiec Friedricha Merza. Wkrótce po tym do obu polityków dołączyć mają pozostali przywódcy państw europejskich, m.in. premier Polski Donald Tusk, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

