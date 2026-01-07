W jednym ze sklepów sieci Żabka przy ul. Wójta Radtkego w Gdyni doszło w poniedziałek do niebezpiecznego incydentu. Jeden z klientów od razu po wejściu - co widać na nagraniu z monitoringu - zdecydowanym krokiem ruszył do części, w której wśród artykułów spożywczych wyeksponowano butelki z octem. Sięgnął po jedną z flaszek i dolał do niej - najpewniej za pomocą strzykawki (nagranie nie jest zbyt wyraźne - red.) - nieznaną substancję, po czym odstawił butelkę na półkę i natychmiast wyszedł ze sklepu.

- Wykonano czynności procesowe, ocet został zabezpieczony i w tej chwili czekamy na wyniki badań - przekazał asp. Sowa. Na ten moment nie wiadomo, w jaki sposób mężczyzna otworzył butelkę, ani co dokładnie wlał do środka. Analiza materiału dowodowego ma trafić do policjantów pod koniec tygodnia.

Wlał coś do octu i odłożył go na półkę. Niecodzienny incydent w Gdyni

Choć policja podsiada materiał wideo ze sklepowych kamer, to funkcjonariuszom wciąż nie udało się zidentyfikować mężczyzny, który ingerował w zawartość butelki z octem.

- Badamy każdy wątek. Czekamy na jakiekolwiek informacji. Na razie nie wiemy, kim jest mężczyzna z nagrania - dodał asp. Bartłomiej Sowa. Funkcjonariusz przyznał w rozmowie z polsatnews.pl, że to pierwszy tego typu incydent znany gdyńskim policjantom.

Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Gdyni apelują do mieszkańców o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny.

"Osoby, które rozpoznają mężczyznę z nagrania lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, prosimy o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Gdyni pod numerem alarmowym 112 lub numerem telefonu 47 74 21 155" - napisano w komunikacie.

