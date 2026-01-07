Nowe zasady prawa jazdy. Zmiany w UE istotne dla starszych kierowców

Prawo jazdy bez daty ważności było wydawane w Polsce do 2013 roku. W kolejnych latach wprowadzono 15-letni okres ważności dokumentu, jednak osoby posiadające już bezterminowe prawo jazdy nie zostały objęte obowiązkiem jego natychmiastowej wymiany. Unijne regulacje zmierzają do ujednolicenia zasad ważności dokumentów w całej UE, przy czym sposób ich wdrożenia pozostaje w gestii państw członkowskich.

Co dokładnie zmienia unijna dyrektywa?

Kwestie te uregulowała przyjęta w październiku ubiegłego roku dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr 2025/2205. Do jej zapisów będą musiały dostosować się wszystkie kraje członkowskie celem zapewnienia jednolitych praw kierowcom w całej Unii.

Zgodnie z jej zapisami prawo jazdy kategorii B, a także AM, A1, A2, A, B1 i BE będzie wydawane na okres 15 lat lub na 10 lat - w krajach, w których dokument pełni również funkcję dowodu tożsamości.

Duże znaczenie dla seniorów ma również zapis dotyczący możliwości skrócenia okresu ważności prawa jazdy po ukończeniu 65. roku życia.

"Państwa członkowskie mogą skrócić administracyjne okresy ważności określone w akapicie pierwszym w przypadku praw jazdy, których posiadacze mają miejsce zamieszkania na ich terytorium i ukończyli 65 lat, aby wprowadzić wymóg częstszego przeprowadzania kontroli stanu zdrowia, samooceny lub stosowania innych środków specjalnych, takich jak kursy odświeżające wiedzę i umiejętności. Takie skrócenie administracyjnego okresu ważności stosuje się jedynie przy przedłużaniu okresu ważności prawa jazdy"- wskazano w dyrektywie.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że dyrektywa nie wprowadza obowiązkowych badań lekarskich dla kierowców. Skrócenie okresu ważności prawa jazdy oraz ewentualne dodatkowe formalności mogą być stosowane wyłącznie wtedy, gdy dane państwo zdecyduje się na takie rozwiązanie. Czy w Polsce tak się stanie? Na ten moment nie wiadomo.

Jak podkreślono w przepisach, ewentualna decyzja o unieważnieniu, cofnięciu, zawieszeniu lub ograniczeniu prawa jazdy musi być podejmowana indywidualnie i w sposób niedyskryminujący (w szczególności ze względu na wiek).

Choć dyrektywa dopuszcza możliwość zastąpienia badań lekarskich formularzem samooceny, wskazano jednocześnie, że badania przeprowadzane przez lekarzy są rozwiązaniem "najbardziej pożądanym" z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Państwa członkowskie mają czas na wdrożenie nowych regulacji do 2029 roku. Od stycznia 2033 roku każdy fizyczny dokument prawa jazdy wydawany w Unii Europejskiej będzie musiał w pełni spełniać wymogi określone w unijnych przepisach.

Mniej ofiar na drogach do 2050 roku. Co stoi za unijnymi zmianami?

Celem zmian wprowadzanych przez Unię Europejską jest realizacja tzw. wizji zero, czyli dążenie do niemal całkowitego wyeliminowania ofiar śmiertelnych wypadków drogowych do 2050 roku.

Z policyjnych statystyk wynika, że w 2024 roku osoby w wieku 60 lat i więcej spowodowały w Polsce blisko 3,9 tys. wypadków drogowych, w których zginęło 339 osób. To mniej niż w grupach wiekowych 25-39 lat (5,4 tys. wypadków) oraz 40-59 lat (około 6 tys.), jednak eksperci zwracają uwagę, że wraz z wiekiem prowadzenie pojazdu staje się coraz większym wyzwaniem.

Instytut Transportu Samochodowego wskazuje, że do najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych z udziałem seniorów należą m.in.:

obniżona koncentracja

dłuższy czas reakcji

pogorszenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

problemy ze wzrokiem,

niepoprawne postrzeganie sytuacji drogowych

Regularne kontrolowanie stanu zdrowia, w tym wzroku i słuchu, a także ocena funkcjonowania układu nerwowego i krążenia mogą realnie przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa.

