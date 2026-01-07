W przemówieniu do około 200 uczestników zgromadzenia kardynałów papież powiedział: - Jedność przyciąga, podział rozprasza. Wydaje mi się, że potwierdza to również fizyka, zarówno w mikro-, jak i makrokosmosie. Aby zatem być Kościołem prawdziwie misyjnym, czyli zdolnym do dawania świadectwa o przyciągającej sile miłości Chrystusa, musimy przede wszystkim wprowadzać w życie jego przykazanie, jedyne, które nam dał po umyciu uczniom stóp: "Jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie".

- Jesteśmy bardzo różnorodną grupą, ubogaconą rozmaitymi pochodzeniami, kulturami, tradycjami kościelnymi i społecznymi, drogami formacji i wykształcenia, doświadczeniami duszpasterskimi i oczywiście charakterami i cechami osobistymi. Jesteśmy wezwani przede wszystkim do poznania się i dialogu, abyśmy mogli wspólnie pracować w służbie Kościołowi - mówił Leon XIV, wyrażając nadzieję, że "będziemy wzrastali we wspólnocie, aby dać wzór kolegialności".

Papież zwołał nadzwyczajny konsystorz. "Pomoże mi w mojej służbie"

Papież uznał, że nadzwyczajny konsystorz jest kontynuacją jego spotkania z kardynałami tuż po konklawe w maju. Spotkanie to, jak podkreślił, było "momentem wspólnoty i braterstwa, refleksji i dzielenia się, mającym na celu wspieranie i doradzanie papieżowi w trudnej odpowiedzialności rządzenia Kościołem powszechnym".

ZOBACZ: Papież z apelem do Polaków. Mówił o księżach chodzących po kolędzie

Leon XIV zapewnił, iż "jest tu, aby słuchać". Zapowiedział, że konsystorz będzie zapowiedzią przyszłej drogi Kościoła. - Nie musimy opracowywać tekstu, ale mamy prowadzić rozmowę, która pomoże mi w mojej służbie na rzecz misji całego Kościoła - wyjaśnił. Położył też nacisk na potrzebę wzajemnego wysłuchania i zabierania głosu.

Pięciu Polaków w obecnym Kolegium Kardynalskim

- W przyszłości ten sposób słuchania się nawzajem, gdy prosimy o przewodnictwo Ducha Świętego i idziemy razem, będzie nadal bardzo pomocny w posłudze Piotrowej, która została mi powierzona. Również sposób, w jaki uczymy się współpracować, w braterstwie i szczerej przyjaźni, może zapoczątkować coś nowego, co ma znaczenie dla teraźniejszości i przyszłości - oświadczył Leon XIV.

Pierwszy konsystorz pontyfikatu Leona XIV rozpoczął się dzień po zakończeniu Roku Świętego, poświęconego nadziei. W liczącym 245 purpuratów Kolegium Kardynalskim jest pięciu Polaków: papieski jałmużnik Konrad Krajewski, metropolita krakowski Grzegorz Ryś, emerytowany metropolita Warszawy Kazimierz Nycz, emerytowany metropolita krakowski Stanisław Dziwisz i były archiprezbiter Bazyliki Matki Bożej Większej Stanisław Ryłko.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni